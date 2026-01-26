物価高が続いている今、食費は抑えたくてもおいしさは妥協したくないですよね。そんなときに頼りになるのが、ドラッグストア「コスモス」。じつは食品も充実していて、店舗によってはお肉や野菜までそろうことも。今回は、時短・節約レシピ本の著者であり、インスタグラムフォロワー数17万人のラッコママさんが、コスモスでおすすめの節約食材を解説してくれました。ぜひチェックしてみてください。

「いつも使うもの」こそ、コスモスでまとめ買いを

節約の基本は「よく使う定番品」を安く手に入れること。近所のドラッグストア・コスモスでは、納豆69円、シメジ99円、エノキ59円…。と、どれも驚きの価格！

【写真】値上がりしているチーズも安い！

ただし購入数の制限があるのでご注意を（私がよく行く店舗では納豆とシメジは3個まで、エノキは5個までの購入制限があります）。

チーズ類もおトク。さまざまな料理に使えておいしいので、育ち盛りのお子さんがいるご家庭では必須ですよね。

加熱せずに使うこともできる「細切りチーズ」は398円、「スライスチーズ（15枚入り）」は349円と、他店と比べてもかなりお安いです。

ピザトーストやグラタン、チーズオムレツなどに気兼ねなく使えますし、おやつ代わりにチーズをそのまま食べることも。

そして、朝食に欠かせない食パンは、なんと99円！

この「彩香」という食パンはふんわり・しっとりしていて、子どもたちも「これ好き！」とリクエストしてくるほど。安いパンにありがちなパサパサ感がなく、ジャムやバターを塗るだけで十分おいしいです。

もちろん、ご家庭によって使用頻度が高い食品は違うと思います。あくまで一例にすぎませんが、コスモスでは日配品は比較的おトクな価格で売られています。まとめ買いしておくと買い物の頻度も減って、ムダ買いが減らせるので、結果的に食費の節約につながると感じています。

ここで差がつく！節約上手になれる「隠れコスパ商品」

コスモスはPB（プライベートブランド）品や専売品も豊富。スーパーやほかの格安店に引けを取らないコスパ商品がそろっています。

そのひとつが、コスモス専売品の「辛子明太子」（切れ子タイプ）。値段はなんと199円。じつはこれ、有名な千曲屋の商品で、プチプチ感とうま味のバランスが絶妙。ご飯にのせるだけでちょっとしたごちそうになりますし、おにぎりやパスタ、グラタンの具材としても大活躍します。

また、こちらもコスモス専売品の「本漬けキムチ」198円。大阪・鶴橋の人気キムチです。辛さと酸味のバランスがよく、ご飯がすすむ味。

納豆と混ぜてキムチ納豆にしたり、豆腐にのせて韓国風冷奴にしたりと、ちょいたしで満足感の高い一品に早変わりします。

さらに、コスモスPBの「おいしい惣菜」シリーズの「お肉がごろごろ大きな焼売（6個入り）」は348円で、ボリューム満点！

市販の焼売の中では、かなりしっかりしたサイズ。1個でも満足感があるのが特徴です。レンジで温めるだけでジューシーなおかずが完成するので、忙しい日の夕食やお弁当にもぴったりです。

お好みでからしやポン酢を添えるだけで、本格中華のような味わいになります。

ごはんづくりの救世主、安くておいしい「お役立ち食材」も

コスモスには、調理の手間を減らしてくれるお役立ち食材も充実しています。時短と節約を両立したい家庭にとって、これは大きなメリット。

まず注目なのは、「焼きそば（3食入り）」です。こちらは128円という破格商品。有名ブランドのものと比べると、その安さは歴然です。野菜と肉を加えれば、1人前約100円以内でメインのおかずが完成。

休日のお昼や忙しい平日の夕飯に重宝しています。

さらに、「ゆでうどん」や「蒸しちゃんぽん」は29円！ うどんは鍋焼きやカレーうどんに、蒸しちゃんぽんは焼きそば風にしたり、鍋のシメに加えたりと、活用の幅が広いのがうれしいポイント。

家族のリクエストに合わせて、アレンジも自在です。

冷凍コーナーでは、「むきえび」や「えびいかミックス」が398円で売られています。

冷凍庫に常備しておけば、野菜と炒めて八宝菜の具材にしたり、チャーハンの具材にしたりと便利。ちょっと豪華に見せたい日の食卓にもぴったりです。

そして、最後はしっかり下処理された「ハーブ鶏もも切身（500g）」498円です。タイ産で、抗生剤不使用。

煮込み系の料理には冷凍のまま使ってOK。もちろん解凍して照り焼きにしたり、ソテーにしてもおいしく食べられます。

たとえば、「お弁当にあともう1品なんか入れたい！」なんてときにも活躍します。

物価高の今こそ、買い物上手になって、無理のない食費の節約を始めてみませんか？ ドラックストア「コスモス」の“知られざる神食品”を上手に活用すれば、節約だけでなく、ごはんづくりのストレスもぐんと減ります。

おいしくて、手軽で、お財布に優しい。そんな食材を狙って、毎日の食卓をもっと豊かにしていきましょう。

※価格は2025年1月現在のものです

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください