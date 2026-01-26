「自宅に戻っても泣いてしまい、眠れませんでした」

そう語るのは、れいわ新選組の八幡愛前衆院議員（38）だ。

1月21日、同党の山本太郎代表（51）が会見を開き、血液のがんの一種である多発性骨髄腫の「一歩手前の段階」だと公表。参院議員の辞職を表明したのだ。

「山本氏は1990年に『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』（日本テレビ系）にスイミングキャップに海パン1丁、全身にオイルを塗りたくった姿で登場し、『メロリンQ！』と叫ぶ芸が人気を博して、タレントとして芸能界デビュー。その後、俳優としても活躍。2013年の参院選で初当選すると、2019年にはれいわ新選組を設立し、現在は党の代表3期めとなります」（政治部記者）

八幡氏が、山本氏から病名を告げられたのは、会見前日の20日だったという。

「山本代表から『個別に言っておかないとショックを受けるだろうから』と、直接呼ばれて話を聞きました。私は山本代表の“一番弟子”だと方々で名乗っていますから、言いたかったのでしょう。『病名は多発性骨髄腫の一歩手前で、参院議員を辞職し、衆院選にも出ない』と告げられました。驚いて、聞いた直後から涙が止まりませんでした」（以下「 」内は八幡氏）

山本氏は、“自責の念”も込めてこんな話をしたという。

「私に『無理をするなよ、頑張りすぎたらいかんよ。俺みたいになるな』と言うのです。自分自身が無理をしすぎたことを自覚していたからでしょうね。その一方で『もう少し（政治家を）やりたかった』とも話していました。すごく悔しい思いをしていることが伝わってきました」

2時間におよぶ会見を気丈にこなした山本氏だが、異変の“前兆”はあったという。

「じつは昨年の秋ごろから、ちょっと痩せたように見えていたので、支援者が心配していました。『顔が疲れている。病気と関連しているんじゃないか』と言う人もいました。本人も『何が原因かわからないけど、毎日しんどいことはしんどいな』と漏らしていたのです。12月には党の代表選で再選しましたが、医師の診断を踏まえて、自分は一線を引いて共同代表にまかせることにしたのでしょう」

山本氏は党代表は続けるものの、会見で「衆院選ではいっさい表に出ない。応援演説もしません」と宣言。代表不在という試練のなか、“一番弟子”は勝負の選挙に臨む。