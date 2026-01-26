畑を歩いた届け手が注ぐ信頼の1杯が飲める店
◆畑を歩いた届け手が注ぐ信頼の1杯が飲める店
時間も労力も、とんといとわず、ワインに向き合うシェフや店主がいる。葡萄畑に何度も赴き、農作業にも汗を流す。そして脳裏に焼き付けた景色や言葉をワインに添え、店でじかに手渡す。そんな営みが息づく東京の9軒。
◆【松?・藤澤進大郎さんが選ぶ信頼の1杯】
近江牛100％のミンチをパプリカに詰めホロホロ鳥の出汁でじっくりと炊いた1皿
〈山梨県〉
紫藝醸造
「翠翠 赤」
｢韮崎の畑のマスカット・ベーリーAが主体で、ダークチェリーやチョコレートを思わせる香りが特徴。実際に現地で収穫を手伝ったボトルです｣
byオーナーシェフ
藤澤進大郎さん
【中野】松?
まつき
TEL.070-3274-3730
住所／東京都中野区中野2-23-3
営業時間／18:00〜23:00 土・日15:00〜
定休日／不定
◆【SUSHI NATURE・柳沼憲一さんが選ぶ信頼の1杯】
おまかせ1万円をはじめ、開業から握りの一貫目は｢イカ」。ワインに寄り添う仕立てに
〈長野県〉
テールドシエル
「La Lune 2023」
｢瓶詰め直後とろみが出たため、造り手と相談し、1年寝かせることで極上の1本に。造り手と届け手の信頼が成り立たせた思い入れ深いキュヴェ｣
byワイン担当
柳沼憲一さん
【五反田】SUSHI NATURE
スシナチュール
TEL.080-9392-7176
住所／東京都品川区西五反田7-3-7 TSTJ HOUSE1F
営業時間／18:00〜最終入店21:00
定休日／不定
◆【pas loin・高山南美さんが選ぶ信頼の1杯】
エゾシカのバラ肉を油でじっくりコンフィし、野菜と合わせたシンプルなポトフ
〈北海道〉
kondo vineyard
「KONDO Vineyard PinotNoir 2023」
｢その畑のその年の特徴をワインに素直に反映させる造り手ですが、この年は若々しく儚さもある。飲んだあと静かに続く長い余韻にも惹かれます｣
by店長
高山南美さん
【東銀座】pas loin
パ・ロワン
TEL.080-5828-4141
住所／東京都中央区銀座4-14-2 XCD銀座ビル2F
営業時間／20:00〜翌1:00（24:00LO） 土〜24:00（23:00LO）
定休日／日・月、ほか不定休あり
◆【Komorebi・川原健治さんが選ぶ信頼の1杯】
仔羊と蕪の煮込みは滋味深くコクがあり、ほんのりスパイシーでシラー品種に合う
〈長野県〉
南向醸造
「minakata rouge 2023」
｢急斜面で水はけのよい畑から生まれる、良質な葡萄。フランスのローヌを彷彿させる香りは、妖艶で華やかです。優しい酸もとても心地よい」
byオーナー
川原健治さん
【下北沢】Komorebi
コモレビ
TEL.03-6407-8983
住所／東京都世田谷区北沢2-10-8 ユナイテッドビルB1F
営業時間／18:00〜 24:00 日17:00 〜
定休日／月・火
◆【IGORA・坂井務さんが選ぶ信頼の1杯】
北海道の羊、筍白菜、山わさびを使ったラグーを自家製トロフィエに合わせて
〈北海道〉
カミウタロクシ
「momo 2022」
｢北海道らしい綺麗な酸が魅力。多様な品種が合わさり複雑で、赤や白にも振れる懐の深さも。初リリース前から畑にお邪魔していたので感慨深い｣
byオーナーシェフ
坂井務さん
【九品仏】IGORA
イゴラ
TEL.03-5760-6176
住所／東京都世田谷区奥沢6-22-10 ハルシェール自由ヶ丘1F
営業時間／18:00〜 22:00（21:00LO）
定休日／水
◆【Four Hearts FLOW・大木貴之さんが選ぶ信頼の1杯】
山梨県の野菜の持ち味を“引き立たせるだけ”に留めた料理。トロトロの青梗菜炒め
〈山梨県〉
くらむぼんワイン
「くらむぼん 樽甲州」
｢あえてど定番の澄み切った甲州。今風じゃなくてもおいしい日本ワインはたくさんあります。同じ土地の食べ物を合わせて地域全体を楽しんで｣
byオーナー
大木貴之さん
【清澄白河】Four Hearts FLOW
フォーハーツフロー
TEL.なし 月・火定休
住所／東京都江東区三好1-7-14 リトルトーキョー1F
営業時間／17:00〜翌1:00 土・日12:00〜
定休日／月・火
◆【marucan・川島けんすけさんが選ぶ信頼の1杯】
クミンが効いた甘柿のフムスは、至極シンプルに見えて、風味が多層的で楽しい
〈山梨県〉
Domaine Oyamada
「日向」
｢シラー、タナ、ムールヴェードルなど、南仏の品種が主体。果実味が濃厚でスパイシー。個人的には、湿った森に入ったときの土っぽさを感じます｣
byソムリエ
川島けんすけさん
【都立大学】marucan
マルカン
TEL.03-5731-2117
住所／東京都目黒区中根1-1-7
営業時間／18:00〜23:00（フード22:00LO）
定休日／日・祝
◆【Libre・上原剛さんが選ぶ信頼の1杯】
レモングラスを使ったエスニック風おでん。おでんのよさを支える程度の優しい風味
〈北海道〉
農楽蔵
「ノラポン ブラン 2024」
｢ドイツ系品種を使った軽やかな1本。甘く華やかな香りがエスニック風味に合う。和ベースの料理に合う出汁感のあるワインを多く揃えています｣
byオーナーソムリエ
上原剛さん
【馬喰横山】Libre
リーヴル
TEL.080-7890-9623
住所／東京都中央区日本橋横山町3-4 プライムアーバン日本橋横山町1F
営業時間／18:00〜 24:00
定休日／不定
◆【LEVEL・大久保修平さんが選ぶ信頼の1杯】
ホタテと里芋のサフランクリームソース。里芋は、あらかじめ出汁で炊いてある
〈山梨県〉
Domaine Ponkotsu
「まどぎわ 2024」
「甲州やデラウェアなどを使ったオレンジワイン。醸しですが苦みは強くなく、枇杷や和の柑橘を感じさせるさらりとした優しい風味が際立ちます」
byソムリエ
大久保修平さん
【神楽阪】LEVEL
TEL.03-6280-8220
住所／東京都新宿区神楽坂4-3 神楽坂TKビル1F
営業時間／17:30〜23:00（22:00LO） 日・祝〜22:00（21:00LO）
定休日／月
