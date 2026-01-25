Amazonでは、1月22日（木）9：00から1月27日（火）8：59まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23：59まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

このセールでは、ロボット掃除機でおなじみRoborockの「Roborock Q7B+」が、通常価格69,800円（税込）のところ、53％オフの32,800円（税込）で販売されています。

↑Roborock Q7B+。

Roborock Q7B+は、本体サイズが幅32.5×奥行32.7×高さ9.9cm と、Roborock史上最小のボディが特徴の、2025年に発売されたばかりのモデル。省スペースに設置できるので、置く場所に困っていた人に向いている1台です。

コンパクトながら、吸引力は8,000Paと十分。髪の毛やペットの抜け毛がからまりにくいラバー製のメインブラシと弧状のサイドブラシにより、日々のお手入れをラクにしてくれるといいます。また、吸引と同時に水拭きモップで水拭き掃除も可能。本体に容量280mlのタンクがついているため、水交換の手間も少なく、一度に広範囲の水拭きができるとしています。水拭きの水量はアプリから3段階で調節可能です。

さらに、60日分のゴミを集めておける自動ゴミ収集ドックが付属。紙パック式のため、ゴミ捨ての際もホコリが舞うのを気にせず処理できます。

加えて、上位モデルにも搭載されたLDSレーザーが室内を素早くマッピングし、効率のいいルートでお掃除。フローリングの木目やタイル目地にも沿う走行で、ゴミの取り残しを低減してくれるそうです。アプリとの連動で、掃除の進捗確認や予約、進入禁止エリアの設定なども可能。

カラーは黒と白の2色。

↑省スペースで設置できる本体とゴミ収集ドック。

ゴミ収集ドック付きなのにコンパクト！Roborockのロボット掃除機が半額！

Roborockでは、ほかにも多数のロボット掃除機がセールになっています。新たに購入を検討している方も、買い換えを検討している方も、この機会にぜひチェックしてみてください！

