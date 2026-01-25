²È¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤¤¤¤¡£ÉÛÃÄ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖÃå¤ë¿²ÂÞ¡×¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥·¥å¥é¥Õ¤ò¤ªÆÀ¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤â·ó¤Í¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥·¥å¥é¥Õ¡¢Àß·×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£Æü¾ï¤È¤â¤·¤â¤Î¤È¤¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤â¶èÊÌ¤Ê¤¯ÌòÎ©¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤ò¡ÖÌ²¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð´¨¤¤Ä«¤Ë¤Ï¡¢ÃÈË¼¤¬¸ú¤¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÉô²°Ãå¤È¤·¤Æ±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¿ÈÂÎ¤¬¼«Á³¤È»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ãå¤ë¡¦¿²¤ë¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
¡ÖBOOSAI¡×¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥Ö¡¼¥Ä¿²ÂÞ¡×¤Î2ÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼êÂ¤¬½Ð¤»¤ë¥³¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ê¤é¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ï½½Ê¬¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌë¤Ë¡¢¿²ÂÞ¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤â¡¢Ãå¤¿¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈòÆñ½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¼×¤ê¤Ê¤¬¤éÃåÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿²ÂÞ¥â¡¼¥É¤â¡¢¥Þ¥ß¡¼·¿¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬²»¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢Â¸µ¤Ï¥Ö¡¼¥Ä·¿¤Çµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£1Ãå¤Ç2Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ËèÆü»È¤¤ÅÝ¤»¤ë
¡ÖBOOSAI¡×¤Ï¡¢ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÅ¥¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÂç·¿´¥Áçµ¡¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½µËö¤ËÀö¤Ã¤Æ¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£À¶·é¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹Åç¸©¤Î¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¤¥·¥±¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î1Ãå¡£¼«Âð¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆËü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë1¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ªÎ»»þ´ü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ê¤ó¤«¤ò°Ê²¼¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äÆü¾ï¤âÈóÆü¾ï¤â¡ÚÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¡Û¤ËÂÐ±þ¡ª¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥·¥å¥é¥Õ¡ÚBOO-SAI¡Û
Image: kith production
Source: machi-ya