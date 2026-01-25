ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢No.1¤ÎÎ¢¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¿·»ö¼Â¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡¡¾×·â¤Î¡È10/10¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°10·æ¤ÎÁ´°÷¤¬WBC½Ð¾ì¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡ÈÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¡É¤Ë·¯Î×¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¹±Îã¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡ÊTop 100 Right Now¡Ë¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¾å°Ì10¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤À¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Á´°÷¤¬3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡ÖÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÏµåºÇ¶¯¡É¤ÎÉÛ¿Ø¤À¡£1°Ì¤ÎÂçÃ«¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢3°Ì¤Ë¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢4°Ì¤Ë¶¯ÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï5°Ì¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¡¢6°Ì¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î10¿ÍÁ´°÷¤¬WBC¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬6¿Í¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤¬4¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤¬ÂçÃ«¤È³Æ¹ñ¤Î¼çÎÏ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¨¥°¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Öº£²ó¤ÎWBC¤Î¤ä¤Ð¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÃÏµåÏ¢¹ç·³¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥ÄÁ´°÷WBC½Ð¤ë¤Î¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡È¾Ê¬°Ê¾å¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤À¤±¤É¾Ð¡×¡ÖÁ´°÷WBC»²²Ã¤ÏÇ®¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì10¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬º£²ó¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤Î³ÊÉÕ¤±¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë