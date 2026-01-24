日本vs中国 スタメン発表
[1.24 AFC U23アジア杯決勝](ジッダ)
※24:00開始
主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ
副審:ファイサル・ナセル・R・アルカフタニ、イブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 2 梅木怜
DF 5 市原吏音
DF 4 永野修都
DF 16 小泉佳絃
MF 6 小倉幸成
MF 10 佐藤龍之介
MF 8 大関友翔
FW 11 横山夢樹
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
FW 20 古谷柊介
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 3 土屋櫂大
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
DF 15 森壮一朗
DF 21 関富貫太
MF 14 川合徳孟
MF 7 石渡ネルソン
MF 17 嶋本悠大
FW 13 石橋瀬凪
FW 19 道脇豊
FW 18 久米遥太
監督
大岩剛
[中国]
先発
GK 16 リー・ハオ
DF 2 フー・ホータオ
DF 4 ウミジャン・ユスプ
DF 5 リウ・ハオファン
DF 15 ペン・シャオ
DF 23 アレックス・ヤン
MF 6 シュー・ビン
MF 20 リー・ジェンクアン
FW 7 シャン・ユーワン
FW 8 ムテリプ・イミンカリ
FW 10 ワン・ユードン
控え
GK 1 ルアン・イー
GK 12 フオ・シェンピン
DF 3 ホー・イーラン
DF 19 チャン・アイフイ
DF 21 バオ・シェンシン
MF 13 ワン・ボーハオ
MF 14 ヤン・ハオユー
MF 17 バオ・シーモン
MF 18 チェン・ズーシー
FW 9 ベーラム・アブドゥウェリ
FW 11 クアイ・ジーウェン
FW 22 マオ・ウェイジエ
監督
アントニオ・プチェ
