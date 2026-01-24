[1.24 AFC U23アジア杯決勝](ジッダ)

※24:00開始

主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ

副審:ファイサル・ナセル・R・アルカフタニ、イブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 23 荒木琉偉

DF 2 梅木怜

DF 5 市原吏音

DF 4 永野修都

DF 16 小泉佳絃

MF 6 小倉幸成

MF 10 佐藤龍之介

MF 8 大関友翔

FW 11 横山夢樹

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄

FW 20 古谷柊介

控え

GK 1 小林将天

GK 12 濱崎知康

DF 3 土屋櫂大

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗

DF 15 森壮一朗

DF 21 関富貫太

MF 14 川合徳孟

MF 7 石渡ネルソン

MF 17 嶋本悠大

FW 13 石橋瀬凪

FW 19 道脇豊

FW 18 久米遥太

監督

大岩剛

[中国]

先発

GK 16 リー・ハオ

DF 2 フー・ホータオ

DF 4 ウミジャン・ユスプ

DF 5 リウ・ハオファン

DF 15 ペン・シャオ

DF 23 アレックス・ヤン

MF 6 シュー・ビン

MF 20 リー・ジェンクアン

FW 7 シャン・ユーワン

FW 8 ムテリプ・イミンカリ

FW 10 ワン・ユードン

控え

GK 1 ルアン・イー

GK 12 フオ・シェンピン

DF 3 ホー・イーラン

DF 19 チャン・アイフイ

DF 21 バオ・シェンシン

MF 13 ワン・ボーハオ

MF 14 ヤン・ハオユー

MF 17 バオ・シーモン

MF 18 チェン・ズーシー

FW 9 ベーラム・アブドゥウェリ

FW 11 クアイ・ジーウェン

FW 22 マオ・ウェイジエ

監督

アントニオ・プチェ