Image: Thanko

2024年11月12日の記事を編集して再掲載しています。

アイディア家電を多々世に送り出すサンコーの「360度ヒーター」、素敵じゃないですか？

デザインがちょうどいい

ランタンのような全体のデザインも素敵ですが、秀逸なのは取り外し可能な天板があること。天板をつければ、ここにちょっとしたモノが置けます。ヒーター兼ミニテーブルになるので重宝しそう。公式画像でマグカップ置いてますが、そうそうまさにちょっと置きたいんですよ。

Image: Thanko

デザインの一部として馴染んでいますが、上部は持ち手の役割も。重さ2キロ強なので、持ち運び可能。持ち手があることで、抱えなくていい＆片手で持てるのがいいですね。

Image: Thanko

360度でお家キャンプ

360度ヒーターなので、周りにいる人みんなが平和にポカポカできます。送風機能がないので、ヒーター周りで手をかざして温まる様子は、まるでキャンプファイヤー。

「ちょい置きできる360°カーボンヒーター」の赫々は9980円。サンコー公式サイトから購入可能です。

Source: Thanko