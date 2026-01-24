ダルビッシュの妻聖子さんが紫帯昇格を報告

パドレス・ダルビッシュ有投手の妻・聖子さんが24日、自身のインスタグラムを更新。格闘技で約20年ぶりに青帯から紫帯に昇格したことを明かした。ダルビッシュも愛妻の昇格を祝福していた。

聖子さんはインスタグラムで英語と日本語でそれぞれ投稿。「今日、青帯から紫帯に昇格しました。私は約20年もの間、青帯を締めてきました。その間、ただ練習を続けてきただけでなく、母となり、子どもたちを出産し、家族を支えることに多くの時間を捧げてきました」とコメントした。

紫帯をつけた写真とともに担当コーチのニキ・アギーレさんに感謝。さらに、夫でもあるダルビッシュへの想いを綴った。「そして何より、私の家族、そしていつも私を支えてくれている主人に心から感謝します」とコメントした。

続けて「オフシーズンになると夜のトレーニングに行かせてくれたり、試合に出場する際には周りで子どもたちを見てくれたり。あなたの支えがなければ、ここまで来ることはできませんでした。本当に、いつもありがとう」とも。これを引用する形でダルビッシュも「Congrats（おめでとう）」とストーリーズ機能で祝福していた。（Full-Count編集部）