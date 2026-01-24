人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと、楽しそうに写真に収まる美少女。その正体は…。

ヒカルは２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「紅白にも出た超有名なアイドルグループの元メンバーからヒカルの元で雇って欲しいと連絡がきたので会いました」と題した動画をアップ。緊急に動画を回していると伝え「すごいことが起こりました」と話し始めた。

「僕のインスタのＤＭに芸能人からメッセージが届いたんですよ」。元日向坂４６の高瀬愛奈だった。そのＤＭは「雑用でも秘書でもどんな形でもヒカルさんと関わって仕事をするというのが諦められない夢です」といった内容で、ヒカルと働きたいのだという。高瀬はヒカルのイベントにも参加していたそうだ。「ノースキャンダルらしくて。一切スキャンダルなく、本当にまじめにアイドルだけを頑張ってきたらしくて。そういう人生から、一般の人生を歩んでみたい、っていうのでＤＭをしたと」と高瀬のＤＭを紹介した。その後本人と会い、やめた方がいいと断ったが、本人の意思は固く、雇うことにしたという。

その後、高瀬本人を招き、動画を撮影。高瀬はヒカルが手掛けるブランド「ＲｅＺＡＲＤ」で広報を務めることになった。

高瀬は２０１６年にけやき坂４６（現：日向坂４６）の１期生として加入。“まなふぃ”の愛称で親しまれ、２５年５月にグループを卒業した。

ヒカルはプライベートでは２０２５年５月に実業家・進撃のノアとの結婚を発表したが、同年１２月に離婚を公表した。