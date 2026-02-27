YouTuber・ヒカルが階段で転倒し、話題となっている。「ヒカルさんは2月25日、自身のYouTubeチャンネルに定番企画“5対5”のデート動画を投稿しました。男性5人と女性5人が集団デートする内容で、今回はデビュー前のセクシー女優5人と“対戦”しています」（芸能担当記者）前半はドライブや食事を楽しむ和やかな展開だった。しかし後半、男女ペアでゲームセンターへ向かった場面で、事件が起きた。「ヒカルさんは、渋谷の風俗