Mrs. GREEN APPLE¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÖËÍ¤é¤â³Ú¤·¤ß!!¡×¡È¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¡É¹ñÎ©4DAYS³«ºÅ¡ª ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙÈ¯É½
1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì4¸ø±é¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡½¡½2026Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î½Ð±é¡£Æ£ß·¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅß¶¶¹Ò¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦Ì¸ÌðÄ¾ÅÍÌò¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÆü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡×¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¡£4·î¡Á7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÈÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î4Æü´Ö¸ø±é¤ÏÍò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Âç¿¹¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª ¤â¤¦TBS ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ª
¼ã°æ¡§¤ª¡Á¡ª ºòÆü¤Ç¤¹¤«¡ª
Æ£ß·¡§»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«!?
ÆüÍË·à¾ì ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù




NPOË¡¿Í¤·¤§¤ë¤¿¡¼¿¦°÷¡¿Åß¶¶¤Î¼ê²¼
Ì¸Ìð Ä¾ÅÍ

Âç¿¹¡§¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈÖÀë¤â¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤Ï¤¤¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤â½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤Ï¤¤¡ª ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù

ºòÆü¡¢ÆüÍË·à¾ì¥ê¥Ö¡¼¥È¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿

¥Í¥¿¥Ð¥ìNG¤¬¾ò·ï¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó

Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¡È¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª ¹ñÎ©¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤Ç¤¹¤Í¡ª
¼ã°æ¡¦Æ£ß·¡§¤Ï¤¤!!
Âç¿¹¡§¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡×»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª 4·î¤Ë¤ÏMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢5·î¤È7·î¤ËÂçºå¤È¤Þ¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤ì²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢6¸ø±éÃæ4¸ø±é¤¬FC¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¸ÂÄê¸ø±é¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤òFC¸ÂÄê¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤ì¤¾¤ì2DAYS¤Í¡ª
Âç¿¹¡§³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ËÍ¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!!
Mrs. GREEN APPLE¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)4DAYS¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ·èÄê
¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á
¾ÜºÙhttps://t.co/0FWonWQqcQ
