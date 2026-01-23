ファントムシータ、強く美しい覚悟を描いた新曲「薔薇色の月」配信決定
Adoプロデュースのアイドル・ファントムシータの新曲「薔薇色の月」が、1月30日(金)に配信リリースされる。
本楽曲は、なかむらゆめみると森谷優里によるユニット・ポチによる書き下ろし。失うことよりも、傷つくことよりも、“情熱のない未来”を恐れる人のための歌で、平坦な人生を拒み、スリルと愛を選ぶ、強く美しい覚悟を描いた作品だ。一曲の中で物語のように次々と表情を変え、ジャジーなセクションからロックンロールを感じさせる印象的なサビ、さらにはワルツの要素を取り入れたパートまでが混在。まるでミュージカルを観ているかのように展開が止まらず、聴く者の心を引き込む構成に仕上がっている。
また、本発表に合わせてコラージュが施された同曲のジャケット写真も公開。ファントムシータからのメンバーコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■ファントムシータ コメント
もな：完璧で煌びやかなサウンド、メンバーの低く深みのある声、そして浮かび上がる情景まで、どこまでも美しい曲です♪
その華やかさの裏に隠された人間らしい心情にも思いを馳せながら、ぜひ味わってください。
美雨：力強くて華やかだけれど、どこか切なくて、いつかのアナタと過ごした大切な思い出が溢れ出してくるような楽曲です。きっと何度も聴きたくなると思います。
凛花：とても華やかで思わず踊り出したくなる楽曲です。芯のある強さを感じる歌詞で自分までも強くなれそうな気がします。ぜひたくさん聞いてね。
百花：ショータイムのような華やかさやどこか哀愁漂う曲調、移り変わる展開が魅力的な楽曲だと思います。是非存分にお楽しみください。
◆ ◆ ◆
■「薔薇色の月」
2026年1月30日(金) 配信スタート
https://phantom-siita.lnk.to/barairoPR
■＜ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」 ＞
2026年7月11日（土） 福岡・Zepp Fukuoka OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月19日（日） 札幌・Zepp Sapporo OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月25日（土） 大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月26日（日） 愛知・Zepp Nagoya OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月1日（土） 東京・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN 16:30 / START 17:30
チケット料金：
(東名阪福公演)
前売：VIPスタンディング(整理番号付き) ￥10,000（消費税込／特典付き)
前売：スタンディング(整理番号付き) \7,000（消費税込)
前売：2F指定席 \8,000（消費税込)
前売：車椅子席\7,000（消費税込)
(札幌公演)
前売：VIP指定席 ￥10,000（消費税込／特典付き)
前売：1F指定席 \7,000（消費税込)
前売：2F指定席 \7,000（消費税込)
前売：車椅子席 \7,000（消費税込)
※全公演入場時ドリンク代別途必要
※当日券は全券種+1,000円UP
年齢制限 ：スタンディング・未就学児童入場不可
指定席・3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
枚数制限 ：1申込につき4枚まで
車椅子席は2枚まで
チケット受付：
●ファントムシータオフィシャルFC会員二次先行：
2025年1月13(火) 10:00〜2026年1月25日(日)23:59 ローソンチケット (抽選)
https://phantomsiita.com/feature/2026tour_9a3e96fb?normalbrowse=1
●オフィシャルHP・SNS二次先行(VIPチケット対象外)：
2025年1月13(火) 10:00〜2026年1月25日(日)23:59 ローソンチケット (抽選)
https://l-tike.com/phantomsiita/
企画／制作：クラウドナイン／LIFE
・車椅子席は、原則として車椅子をご利用されている方に限らせて頂きます。
・車椅子での観覧をご希望のお客様は、車椅子席をお申込みください。 付き添いとして同行される方(1名まで)もチケットが必要です。
・複数枚お申込みの場合は、車椅子の方とその付添人の方でお申込みいただけます。車椅子の方をご来場者様に含まない場合は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご了承下さい。
・車椅子をご利用されている方はVIP含む指定席およびスタンディングへのご案内が不可となりますので、車椅子席以外へのお申込みはご遠慮いただきますようお願い致します。
・付き添いがいなくても車椅子席を1枚でお申込みは可能となりますが、基本的にはお付き添いの方もご一緒にご来場いただくようお願い致します。災害時・緊急時にスタッフのお手伝いが遅れることも考えられますので、予めご了承ください。
・車椅子席でお申込みの際は、VIP含む指定席・スタンディングの確保はございません。
・お客様のご都合で、席種（車椅子席⇔VIP含む指定席・スタンディング）の振り替えは出来ませんので予めご了承ください。
・当日は係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
・車椅子席はステージの見やすさをお約束したものではありませんことを予めご了承ください。
・駐車場や降車場所につきましては、会場側の規則・サービス提供により確保されている場合を除き、車椅子来場者のために優遇確保する駐車場・降車場所はございません。
車でご来場される際はご自身で近隣のコインパーキングなどをお探し下さい。
・車椅子席をご購入いただいた際には、車いすのタイプに関してアンケートにご回答いただく必要がございます。
例：手動、電動、ストレッチャータイプ、大型タイプ
