元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「激減の理由が悲し過ぎる、、、人気特番だったドラマのNG大賞がラテ欄から消えた理由」と題した動画を公開。かつて改編期の風物詩であった「NG・ハプニング大賞」がなぜテレビから姿を消したのか、その背景を解説した。



下矢氏はまず、NG特番の歴史に言及。1985年頃に始まり、特にフジテレビが「FNS番組対抗NG大賞」をシリーズ化したことで1980年代中盤から2000年代にかけて全盛期を迎えたと説明。ピーク時には主要局がこぞって制作し、年間6本ペースで放送されていたという。しかし、その数は2010年代には年間2本にまで激減し、昨年にはついにフジテレビの1本のみになったと指摘。「まさに今、絶滅危惧種になっている」と現状を語った。



番組が激減した理由として、下矢氏は複数の要因が複合的に絡み合っていると分析する。一つ目は、視聴者の「慣れ」と希少性の喪失である。かつては撮影の裏側を覗ける貴重な機会だったが、番組が定番化するにつれて「演者もNG大賞で使われることを前提に、わかってやっているから映像としての面白みが欠ける」と指摘した。さらに、現代では番組やドラマの公式SNSがオフショットやハプニング映像を積極的に公開するため、わざわざ特番でまとめるほどの素材が集まりにくくなっているという。二つ目として、コンプライアンス意識の高まりを挙げる。「人の失敗を笑うのがいじめっぽい」といった視聴者からの苦情がBPO（放送倫理・番組向上機構）に寄せられることもあり、制作側が萎縮する傾向にあると解説した。



これらの要因に加え、テレビ全体の視聴率低下も大きく影響していると下矢氏は語る。ピーク時には15%超えも記録したNG特番だが、近年は視聴率が振るわず、コストのかかる大型特番を制作する体力がテレビ局になくなってきているのが実情だ。時代の変化とともに、一つの人気コンテンツがその役目を終えつつある現実を浮き彫りにした。



