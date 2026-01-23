ソフトバンクが「SoftBank Free Style」でゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」を販売開始！価格は15万7824円。1万円相当還元
|最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」がSoftBank Free Styleで販売開始！
ソフトバンクは23日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）を取り扱う「SoftBank Free Style（ソフトバンク・フリー・スタイル）」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/freestyle/ ）において最新ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Pro」を2025年11月28日（金）より取り扱うとお知らせしています。
また提供開始を記念して「SoftBank Free Style 購入特典 PayPayキャンペーン」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/features/freestyle/ ）を終了時期未定で実施しており、SoftBank Free StyleにてREDMAGIC 11 Proを購入すると10,000円相当の「PayPayポイント」がプレゼントされています。キャンペーンは適用条件を満たすと自動的に特典適用となるので申し込みは不要で、特典は購入の翌々月に購入時に設定されているメールアドレス宛にPayPayポイントが送付されます。
SoftBank Free StyleはいわゆるSIMフリーモデルのスマホなどを取り扱い、購入はソフトバンクの回線を持っていない場合は一括払いのみですが、持っている場合には分割払い（48回）でも購入可能です。また他で購入するメーカー版と同様にSoftBank関連のアプリはプリインストールされておらず、通常のSoftBankスマホにプリインストールされるアプリは別途ダウンロードする必要があります。また初期不良による交換や修理対応の問い合わせ先についてもメーカー版と同じく各メーカーとなるとのこと。
一方、今回、そんなSoftBank Free Styleで販売開始されたREDMAGIC 11 ProはZTE傘下のNubia Technologyが展開するゲーミングブランドであるREDMAGICにおける最新ゲーミングスマホで、最新の3nmプロセス（第2世代）で製造されたハイエンド向けQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」に加え、Qualcommと共同開発したAIを搭載したREDMAGIC初のゲームなど用の専用チップ「RedCore R3」に続く「RedCore R4」を搭載してより高性能となりました。
またREDMAGICでは初の本格的な液体を用いた「AquaCore冷却システム」や防水（IPX8準拠）に対応し、これまでのゲーミングスマホの常識を塗り替える最高峰のモデルとなっています。さらに引き続いてアンダーディスプレイカメラ（UDC）のフロントカメラとフラットリアカメラによる画面占有率95.3％のフルフラットデザインを採用しており、画面は切り欠きのないアスペクト比9：20の縦長な約6.85インチFHD+（1216×2688ドット）LTPO AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約430ppi）を搭載しています。カメラは以下の構成で、生体認証として顔認証に加え、画面内指紋センサーを搭載しています。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS（1／2.77型、OmniVision製「OV16A」、1.0μm）＋広角レンズ（F2.0、5P）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.55型、OmniVision製「OV50E40」、1.0μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.88、7P、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.88型、OmniVision製「OV50D40」、0.612μm、4in1）＋超広角レンズ（F2.2、6P）
・約200万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
主な仕様は7500mAh大容量バッテリーおよび急速充電（最大80W）、急速ワイヤレス充電（最大80W）、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 2、OTG、Display Port）、3.5mmイヤホンマイク端子、顔認証、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、赤外線センサー、Wi-Fi 7やHBSに対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠の無線LAN（2.4、5、6GHz）、Bluetooth 5.4、NFC Type A／B、Google Pay、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSSなど）、デュアルステレオスピーカー（1015＋1115E）、X軸リニアモーター（0815）、マジックキーなど。
携帯電話ネットワークは5GのNSAおよびSAに対応しており、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアル5Gに対応しています。サイズは約163.82×76.54×8.9mm、質量は約230g。同梱品はREDMAGIC 11 Pro本体のほか、本体保護ケース（透明）および80W GaN高速充電器、USB Type-C データケーブル、SIM取り出しピン、保証書や取扱説明書などの紙類となっています。その他の詳細な製品情報は『新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」が日本で12月24日から先行販売！FeliCaや防水に対応。価格は12万9800円からで最大5千円割引も - S-MAX』をご確認ください。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
REDMAGIC 11 Pro 【日本公式代理店】ゲーミングスマホ SIMフリー Snapdragon 8 Elite Gen5 水冷ファン内蔵 144Hz 有機EL Android 6.85インチ 7500mAh 80W急速充電 ワイヤレス充電 IPX8防水 おサイフケータイ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 対応 携帯電話 16G+512G シルバー
nubia
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・REDMAGIC 11 Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・SoftBank Free Style 関連記事一覧 - S-MAX
・SIMフリースマホなどが購入できる「SoftBank Free Style」第三弾「REDMAGIC 11 Pro」を1月23日より販売開始 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・【SoftBank Free Style】REDMAGIC 11 Pro | オンラインショップ | ソフトバンク
・REDMAGIC 11 Pro 製品詳細 - REDMAGIC日本公式サイト - REDMAGIC (Japan)