「こんなん許したらあかんやろ…」『探偵！ナイトスクープ』番組内容が炎上「笑われへん話やで」「児相案件」の声も
バラエティ番組・探偵！ナイトスクープさんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。番組内容の告知をしたところ……。
【投稿】炎上している番組内容とは？
コメントでは、「子持ちです。これ笑われへん話やで。放送大丈夫なん。。」「なんで共働きのくせに家事代行頼まないのか謎すぎる」「ヤングケアラー過ぎてちゃんと問題に挙げんといけんやつや…完全に児相案件」「毒親やん」「こんなん許したらあかんやろ…」と、批判的な声が多く寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「正直、長男をやるのに疲れた」同アカウントは、「今週のナイトスクープ2本目は…せいや 探偵 6人兄妹の長男を代わって」と番組内容を告知。添付されている画像によると、6人きょうだいの長男が忙しい親の代わりに、弟、妹たちの面倒を見ているとのことです。長男は「同級生は自由に遊んでいて羨ましい。正直、長男をやるのに疲れた」と心情を吐露。「1日だけでもいいので次男になりたい。僕の代わりに、長男やってくれませんか」と、番組に依頼したよう。
予告動画も公開中問題となっている同テーマの放送は23日23時17分からのようです。同番組の公式Webサイトでは「6人兄妹の長男12歳を家事と育児から解放するためせいや探偵が意気込むも、早々にクタクタボロボロに！？」というフレーズもあります。また公式YouTubeチャンネルでは予告動画も公開中です。気になる人は、チェックしてみてください。
