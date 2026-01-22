

白十字 Noen 苺のトリュフ大福（1個税込み501円）

バレンタイン商戦が始まっています。岡山市のデパートでは、チョコレート価格の高騰もあって、売り場には変化があるようです。

岡山市の岡山髙島屋で始まった「Amour du Chocolat！」です。2026年は161ブランド、約1500種類のチョコレートなどをそろえています。

岡山市の菓子店・白十字の「苺のトリュフ大福（1個 501円）」は自社農園で取れたイチゴまるごと1個を使ったいちご大福をチョコレートでコーティングしています。

（来場者は―）

「孫に買おうかと思って。毎年だいたい孫にあげるために買っているような」

「きょうは自分へのチョコ、ご褒美チョコ。ちょっと前より（値段）上がってるなとは思うがご褒美なのでそこは気にせず」

岡山髙島屋によりますと、気候変動による不作などでカカオの供給が減っていて、2025年からチョコレートの価格が高騰しているということです。

そんななか、2026年登場したのが「カカオレススイーツ」。エンドウ豆や植物油脂などでチョコレートを再現した髙島屋限定のスイーツで、カカオを使ったものよりも値段が抑えられているのが特徴です。

会場には、こんなブースも……。亀田製菓が4日間限定で開いているポップアップストアでは、おなじみ「ハッピーターン」のできたてを販売。東京や新潟の直営店以外での実演販売は今回が初めてです。

（記者リポート）

「いただきます。粉が普段よりたくさんかかっているので味が濃くて、とってもハッピーな気持ちになれます」

（髙島屋 岡山店担当バイヤー／松谷祥弘さん）

「会場の中でできたてや、いまだけ・ここだけといった商品を用意することで、お客様により楽しんでもらえるような売り場を作っている」

チョコレート以外にも多様なお菓子がそろったこのイベント。2月14日、バレンタイン当日まで開かれています。