編集部にもファン多数。全世代に愛される！田村町木村屋のバナナケーキ／新橋の手土産
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部・山あ。主に料理企画を担当。お店のメニューはすみからすみまで熟読して楽しむ派です。
オレンジページ編集部はかつて、東京・新橋にありました。その近隣にお店があり、部員たちにも愛されていたのが、「田村町 木村屋」のバナナケーキです。
だれにも愛される永遠の味。
田村町 木村屋 バナナケーキ 1個345円
内幸町駅や新橋駅からほど近く、活気ある街なかにたたずむ「田村町 木村屋」。創業は1900年（！）という、老舗洋菓子店です。
こちらの看板商品といえるのが「バナナケーキ」。クレープ生地でバナナとカスタードクリームを包んだ、老若男女問わず喜ばれる〈間違いない〉名品です。
「バナナケーキ」、ここも推せる！
●思わずめでたくなる、ふくよかなフォルム。
果物で華やかに飾られているわけでも、繊細な模様が描かれているわけでもなく、見た目はいたってシンプル。それなのに、このフォルムだけで心を奪われるからすごい。
中身がたんと詰まっているのが伝わる、ぽってり、まるまるとした姿は、思わずめでたくなる愛らしさ。
手包みだからこその、一つ一つの形の個性もまたいとしい。サイズは小ぶりなのに、持つとズシンと重くて驚きますよ！
●生地はしっとり、クリームみっちり、だけど軽やか。
しっとりとしたクレープ生地の中には、主役然とした香りよいバナナと、たっぷりのカスタードクリーム。むちっ、ねっとり、たぷん……と密度を感じるような食感で、満足感がすごい！
それでいて、クリームの後味がさっぱりしているのがお気に入り。甘いものを食べたときの満足感はしっかり、だけど軽やかで、重すぎるのはちょっと……という大人のおやつにもぴったりなんです。
●レトロスイーツ3点セットにキュン。
お店のショーケースには、他にも華やかなお菓子がたくさん。きっとバナナケーキだけでは我慢できないはずです。迷ったら、巷で人気の「レトロ」なスイーツをいっしょにいかが？
この日ゲットしたのは、バタークリームのケーキ＆固焼きプリン。ケーキのバラのあしらいはときめき必至……！ プリンの底部はスポンジ生地になっていて、なめらかなプリンとの一体感も抜群です。バナナケーキとあわせたレトロな3点セット、むしろ今どき感アリ！
テイクアウトのほか、イートインも可能。クラシックで温かな雰囲気の店内で味わうのもおすすめですよ。
おいしいもの帖 No.101
バナナケーキ
1個345円（税込み）【日もち・当日】／関東・東京／おすすめシーン・手みやげ、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに
※店舗購入のみ
https://www.kimuraya1900.co.jp/
SHOP DATA
田村町 木村屋
田村町本店
東京都港区新橋1-18-19
TEL：03-3591-1701
営業時間：9:00〜19:30（イートインL.O.19:00）
定休日：土日祝
日比谷フォートタワー店
東京都港区西新橋1-1-1
TEL：03-6811-1500
営業時間：10:00〜19:00（イートインL.O.18:00）
定休日：土日祝
アトリエ
東京都港区西新橋2-11-13
TEL：03-3591-7929
営業時間：10:00-18:00（テイクアウト営業のみ）
定休日：土日祝
『オレンジページ』編集部・山あ
三度のめしとエンタメが好き。映画館で飲むビールと祭りで食べる焼きそば愛。人生最後に食べたいひと皿は母のけんちん汁です。うさぎ占いはフレミッシュジャイアント。