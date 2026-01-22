編集部にもファン多数。全世代に愛される！田村町木村屋のバナナケーキ／新橋の手土産

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部・山あ。主に料理企画を担当。お店のメニューはすみからすみまで熟読して楽しむ派です。



オレンジページ編集部はかつて、東京・新橋にありました。その近隣にお店があり、部員たちにも愛されていたのが、「田村町 木村屋」のバナナケーキです。

だれにも愛される永遠の味。

田村町 木村屋 バナナケーキ 1個345円

内幸町駅や新橋駅からほど近く、活気ある街なかにたたずむ「田村町 木村屋」。創業は1900年（！）という、老舗洋菓子店です。

こちらの看板商品といえるのが「バナナケーキ」。クレープ生地でバナナとカスタードクリームを包んだ、老若男女問わず喜ばれる〈間違いない〉名品です。

「バナナケーキ」、ここも推せる！

●思わずめでたくなる、ふくよかなフォルム。

果物で華やかに飾られているわけでも、繊細な模様が描かれているわけでもなく、見た目はいたってシンプル。それなのに、このフォルムだけで心を奪われるからすごい。

中身がたんと詰まっているのが伝わる、ぽってり、まるまるとした姿は、思わずめでたくなる愛らしさ。

手包みだからこその、一つ一つの形の個性もまたいとしい。サイズは小ぶりなのに、持つとズシンと重くて驚きますよ！

●生地はしっとり、クリームみっちり、だけど軽やか。

しっとりとしたクレープ生地の中には、主役然とした香りよいバナナと、たっぷりのカスタードクリーム。むちっ、ねっとり、たぷん……と密度を感じるような食感で、満足感がすごい！

それでいて、クリームの後味がさっぱりしているのがお気に入り。甘いものを食べたときの満足感はしっかり、だけど軽やかで、重すぎるのはちょっと……という大人のおやつにもぴったりなんです。

●レトロスイーツ3点セットにキュン。

お店のショーケースには、他にも華やかなお菓子がたくさん。きっとバナナケーキだけでは我慢できないはずです。迷ったら、巷で人気の「レトロ」なスイーツをいっしょにいかが？

この日ゲットしたのは、バタークリームのケーキ＆固焼きプリン。ケーキのバラのあしらいはときめき必至……！ プリンの底部はスポンジ生地になっていて、なめらかなプリンとの一体感も抜群です。バナナケーキとあわせたレトロな3点セット、むしろ今どき感アリ！

テイクアウトのほか、イートインも可能。クラシックで温かな雰囲気の店内で味わうのもおすすめですよ。

おいしいもの帖 No.101 バナナケーキ 1個345円（税込み）【日もち・当日】／関東・東京／おすすめシーン・手みやげ、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに

※店舗購入のみ

https://www.kimuraya1900.co.jp/ SHOP DATA 田村町 木村屋 田村町本店

東京都港区新橋1-18-19

TEL：03-3591-1701

営業時間：9:00〜19:30（イートインL.O.19:00）

定休日：土日祝 日比谷フォートタワー店

東京都港区西新橋1-1-1

TEL：03-6811-1500

営業時間：10:00〜19:00（イートインL.O.18:00）

定休日：土日祝 アトリエ

東京都港区西新橋2-11-13

TEL：03-3591-7929

営業時間：10:00-18:00（テイクアウト営業のみ）

定休日：土日祝