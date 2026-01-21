＜ハブられた親子＞ウチが誘われてないワケ「嫌いなんでしょ？」は？【第7話まんが：カンナの気持ち】
私はカンナ（34）。娘はカレン（小1）です。もともと私たちは4人グループでしたが、私はどうしてもアミ（32）さん親子が嫌いでした。だから多少の嫌がらせをしていましたが、先に嫌なことをしてきたのはあちらの親子です。アミさんがやっと自分が嫌われていることを自覚してグループを抜け、平和になると思っていたのに、私の遊ぶ提案を断ったノリカさん親子は、アミさんたちと遊んでいたとカレンから聞きました。ひとりで離れていればいいのに！！
カレンから、私たち親子抜きでみんなで出かけたという話を聞きました。私はノリカさんに「次は私たちも行くから」と、電話をしました。しかし「それは無理だよ」となぜか断られてしまったのです。「だって、カンナさんはアミさんが嫌いで意地悪していたよね？」私は思わずギクリとしてしまいます。
みんなで行ったというフルーツ狩りは、アミさんの企画だそうです。なぜ、うちだけ誘われなかったのか納得できません。すると、そのフルーツ狩りには、ドッジボール部のメンバーで行ったというのでした。それなら、うちのカレンもドッジボール部に入ればいいだけの話です。
ノリカさんは最初から「調子のいい」ところがありました。
自分ではなにも考えられなくて「なんでもいいよ〜」と相手に合わせる性格だから、私みたいに企画力がある人につくしかないんです。
今回はアミさんの企画力が高かったので、そちらの話に乗っただけでしょう。
カレンも寂しがっているし、みんなが入っているのなら私だってドッジボール部に入ってもいいと思うし、そうでなくてもイベントには参加させたいです。
ドッジボール部だってアミさんのものではないのだから、私たち親子を止める権利なんてありませんよね？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
