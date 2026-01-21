この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お正月、実家でヒヤリ…専門家が解説する「今はNG」な昔ながらの子育て常識

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「おばあちゃんがやりがち！今はNGな子育て常識まとめ」と題した動画を公開。祖父母世代が良かれと思って実践してきた育児法が、現代の子どもの発達段階においては推奨されない可能性があると警鐘を鳴らした。



動画では、年末年始の帰省などで親世代と祖父母世代の育児観の違いに戸惑う場面が増えることに触れ、「昔はOKでも今はNGの子育て常識」というテーマで解説が始まった。



まい先生はまず、「1歳になったら歩く練習をさせた方がいい」という昔の常識を「ブー！（不正解）」と一蹴。現代の子どもは、はいはいの段階で体の使い方に課題を抱えているケースも少なくないため、筋力が未発達な状態で無理に立たせると「その後の発達過程において、ちょっと飛ばしすぎかな」と指摘。子どもの発達ペースに合わせることが重要だと語った。



同様に、早く歩かせるための「歩行器」についても「いらない」と断言。骨盤周りの筋力低下や、お座り、腹圧の発達に影響を及ぼす可能性があると説明した。



さらに、食事に関する昔の常識にも言及。大人が食べ物を噛み砕いてから子どもに与える「噛み与え」について、衛生面の問題だけでなく、より本質的な問題を指摘。まい先生は、「その子が食べられないものを（与えようとしている）」行為であり、体がまだ育っていない子どもに「無理に与える必要性はない」と述べた。唾液と混ぜて飲み込みやすくするためという意見に対しても、「その子はまだ飲み込めない」のだから、ハサミで切るなど別の方法を考えるべきだとした。



定番のあやし方である「たかいたかい」についても、筋骨格が未発達な赤ちゃんの体には大きな負荷がかかるため、体がしっかりしてくる3歳頃からが望ましいとの見解を示した。



動画は、祖父母世代の愛情を否定するものではなく、子どもの発達環境の変化に伴い、育児の常識もアップデートしていく必要性があることを示唆している。子どもの健やかな成長のためには、大人が良かれと思って行う行為が、本当にその子の発達段階に適しているかを見極める視点が重要だと言えるだろう。