第１０２回箱根駅伝は、青学大が往路、復路、総合のいずれも新記録をマークし、３連覇を果たした。

区間記録も５区間で塗り替えられ、まさに記録ずくめのレースとなった。選手たちの躍進を支える一因が、各メーカーがしのぎを削るシューズの進化。学生ランナーたちが使用したシューズの最新トレンドを探った。（編集委員 近藤雄二）

３連覇の青学大は１０人中９人

今年の箱根駅伝で、着用シューズナンバーワンに輝いたのがアディダスだった。

２年連続で首位をキープし、全体の３５・７％に当たる計７５人が使用した。従来の総合記録を３分４５秒更新する１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の優勝を飾った青学大は、９人が同社製を履いていた。

中でも８区区間賞の塩出翔太（４年）ら７人は、定価が８万円超の「ＥＶＯシリーズ」を着用。Ａｌｐｅｎ ＴＯＫＹＯランニングアドバイザーの寺島俊之さんによると「片足で１４０グラムを切るほど徹底的な軽量化が図られた超高反発素材が用いられ、海外の有力選手も多数使っているというバックボーンも、選手に安心感を与えているのでは」と語る。

区間賞獲得者のうち、３区の中大・本間颯（３年）、４区の早大・鈴木琉胤（１年）、５区の青学大・黒田朝日（４年）など、過半数の６人が同社製を使用。多くの選手たちに支持される理由を、速さでも証明した形だ。

ゼロから巻き返す国産ブランド

２年連続２位となったのがアシックス。２０２１年には着用者がゼロとなる屈辱を味わったが、そこから５年連続で占有率を増加させ、今回は２８・５％の６０人が使用した。

１９年１１月、創業者・鬼塚喜八郎の「まず頂上（Ｃｈｏｊｏ）を攻めよ」の言葉を由来とする、社長直属組織のＣプロジェクトを発足。以来、歩幅の広いストライド型と、回転の速いピッチ型に適した２種類の「メタスピードシリーズ」の改良を重ね、今回もアディダスとの差を着実に縮めた。

往路２位と健闘した早大は７人が着用。７区で使った国学院大の高山豪起（４年）が区間賞を獲得した。

かつての「１強」は苦境、迫るプーマ

３位は、カーボンプレート入り厚底シューズの元祖ナイキだった。２１年には約９５％が使用する「１強」状態を誇ったが、近年は各社の追い上げを受け、今回は１６・７％の３５人が選択した。

占有率は、２年前の２４年は首位の４２・６％だったが、前回２３・３％で３位に転落し、下落傾向に歯止めがかかっていない。往路３位の中大勢が７人着用したが、区間賞獲得者はゼロと厳しい結果となった。

そのナイキの背後に迫ってきたのがプーマだ。ナイキとは４人差の３１人が着用し、全体の１４・８％まで数字を伸ばす躍進を果たした。

１区で国学院大の青木瑠郁（４年）、２区で城西大のビクター・キムタイ（同）が履き、いずれも新記録の区間賞を獲得と、高性能ぶりも大きくアピールした。

アシックス同様、２１年の着用者はゼロだったが、総合７位の城西大は７人が使用。プーマ広報事務局によると「着用大学も前回の１０から１４に増えた」といい、学生ランナーの信頼を着実につかみつつあるようだ。

シューズ４強、機能差なくなった

かつての「ナイキ１強」から、戦国模様の「４強時代」へ。このような現況について、シューズアドバイザーの藤原岳久さんは「シンプルに言えば、もう各社の機能の差がなくなったということ。別の言い方をすれば、健全な競争原理が働くようになった。以前のナイキのような５０％を超えるような社は、しばらく出ないでしょう」と指摘する。

急成長を果たしているプーマに関しては、昨年のニューヨークシティー・マラソンで藤原さんも使ったそうで、「クセのないいいシューズ。プロダクト（製品）がいいから学生にも受け入れられ、占有率を伸ばしてきた。今後しばらくは４強が続くのではないか」と語る。

各社がしのぎを削る箱根駅伝での使用率は、市場にも大きな影響を与える。Ａｌｐｅｎ ＴＯＫＹＯの寺島さんは「やはりこの冬の１番人気はアディダス」と語る。ただ、各社の性能差が縮まり、種類も多様化する中、走り方の特徴に合ったシューズ選びが重要という。寺島さんは「ぜひ店舗を訪れ、店員に相談し、自身のフォームに合ったシューズ選びをしてほしい」と訴えている。