「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）今年の天皇賞・春は、牝馬が３頭エントリー。春盾に挑んだ牝馬と言えば、真っ先にマカイビーディーヴァ（０５年７着）が頭を過ぎったが（初老です）、８８年以降、２８頭挑戦して２１年カレンブーケドールの３着が最高。掲示板以上も同年のウインマリリンの５着（この年は阪神開催でした）があるのみで、データ的には厳しい状況だ。今年の牝馬筆頭格は、昨年のステイヤーズＳを制し