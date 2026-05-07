4人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・長屋晴子（30）が5日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組MCの元日向坂46で女優の齊藤京子（28）の意外な一面を明かした。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにトークをする番組。齊藤は長屋とは「私が家に遊びに行ったり、一緒にご飯を食べに行ったり」という仲だと語った。長屋はまず「私服にあまり色がない。白、黒、ベ