WEST.½Å²¬Âçµ£¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡È¾×·â¤Î¹ÔÆ°¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡ª¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×

²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡Ù¤ÎÂè9²ó¤¬¡¢1·î22Æü16»þ¤è¤êPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£MC¤Ï¤Ú¤³¤Ñ¡Ê¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆWEST.¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£WEST.¤Ï¡Ö°¦¼¹¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢WEST.¤¬Æ£°æÎ®À±¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö°¦¼¹¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢°¦¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¥É¥í¥É¥í¤·¤¿·ã¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎKEY TO LIT¤Ï¡¢Coming Century feat. °æ¥Î¸¶²÷É§¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖTop Checker¡×¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÂ¾¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖBurn Down¡×¤òÈäÏª¡£Ãö¼íÁóÌï¤Ï¡Ö¡ØBurn Down¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¢£WEST.¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤È¤Ï¡©
¥Èー¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸¼ÁÌä¤òSwitch¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
º£²ó¤ÏWEST.¤ÈKEY TO LIT¤¬ÂÐÌÌ¡£ÃæÂ¼Îæ°¡¤Ï¶Í»³¾È»Ë¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¤Û¤ÉÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¤¡¢Ãö¼í¤ÏWEST.¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ãö¼í¤ÏWEST.¤Î¡È¤¢¤ë¶Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶Æ°¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£Ä°¤¯¤¿¤Ó¤ËËè²óµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÂê¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÃæÂ¼¤¬WEST.¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼·¡¤ê¡£WEST.¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾®ÂíË¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ê¿©»ö²ñ¤Î¡Ë1Æü¤Ë¿À»³ÃÒÍÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¡£¿À»³¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢´äºêÂç¾º¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¾®Âí¤Ø¡Ö¼Çµï¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¾®Âí¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿KEY TO LIT¤ÎÃö¼í¤Ï¡¢±Ç²è¤Î½Ð±é¤Ç³Ø¤ó¤Àµ¤¤Å¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬¡ÖWEST.¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËèÆü¥Ï¥Ã¥Ôー¡É¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤ÈWEST.¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Æ£°æ¤ä¿À»³¡¢¶Í»³¤¬¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿´äºê¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢MC¤Î¤Ú¤³¤Ñ¡¦¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡È¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢´¶·ã¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Î¡È¸åÆüÃÌ¡É¤òÁêÊý¤Î¾¾±¢»û¤¬Ë½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¶ÚÆù¼«Ëý¡¦ßÀÅÄ¿òÍµ¤Î°®ÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¤ÏÃæ´Ö½ßÂÀ¤Ø¡Ö¡Ê¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä²ñ¸«¤Ç¡ËÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Åú¤¨¤¬Èï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Ãý¤ëÆâÍÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¡£Ãæ´Ö¤¬¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ëÂ¾¡¢½Å²¬Âçµ£¤Ï¡ÖÀÎ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¿¤·¤«¡ÈºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¡É¤¬¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢Åú¤¨¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡È¾×·â¤Î¹ÔÆ°¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ãö¼í¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É¶ÚÆù¼«Ëý¡¦ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¡ÖßÀ¡×¤Ï¡¢°ÛÂÎ»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¡Ö°®ÎÏ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£20～30Âå¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê°®ÎÏ¤Ï45¥¥íÁ°¸å¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©¡¡ßÀÅÄËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿ôÃÍ¤¬Ã¡¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö°®ÎÏ¤¬ÀµµÁ¤Ê¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦½Å²¬¤ä¡¢¡Ö¥É¥é¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àº´¡¹ÌÚ¤Ê¤É¡¢WEST.¤äKEY TO LIT¥á¥ó¥Ðー¤Î°®ÎÏ¤ò¼¡¡¹¤ÈÂ¬Äê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â°®ÎÏ¤¬¶¯¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢WEST.¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¸åÇÚ¡¦KEY TO LIT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃý¤ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡ª¡×¡Ê¶Í»³¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÎÉ¤¤¥°¥ëー¥×¡ª¡¡ÄÉ¤Ã¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½Å²¬¡Ë¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£WEST. ¡ß KEY TO LIT¤Ë¤è¤ëÅÜÅó¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video / DMM TV¡ØStar Song Special Season2¡Ù
01/22¡ÊÌÚ¡Ë16:00～ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¢¨³Ö½µÌÚÍËÇÛ¿®
½Ð±é¡§¤Ú¤³¤Ñ¡ÊÂè9²óMC¡Ë¡¢WEST.¡ÊÂè9²ó¥²¥¹¥È¡Ë¡¢KEY TO LIT
(C)Storm Labels Inc.
