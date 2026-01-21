米メディア「ジャスト・ベースボール」は２０日（日本時間２１日）に「２０２６年ＭＬＢのＤＨトップ１０」を発表した。１位はドジャースの大谷翔平投手（３１）が選出された。

「この時代の野球界で最も偉大な選手がナンバー１の座に君臨する。大谷は２０２５年に３年連続、通算４度目のＭＶＰに輝きました。キャリアハイとなる５５本塁打を放ち、ドジャースは２年連続でワールドシリーズ優勝を果たしました」

大谷はシーズンを通じて最も活躍したＤＨに贈られるエドガー・マルティネス賞を２０２１年から５年連続で受賞している。５度目の受賞はレッドソックスなどで活躍したデビッド・オルティスの８回に次いで２位タイだ。現在のＭＬＢで最強ＤＨと呼んでも異論は上がらないだろう。

「本当に彼のような選手はかつていなかった。シーズン途中に２０２３年以来となるマウンドに戻ったときでさえ、彼の打撃成績は驚異的なままだった」と絶賛した。

２位はアストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２８）を選出。昨季は４８試合の出場にとどまったが「健康であればアストロズ打線を一変させる」と評価した。３位は昨季５６本塁打、１３２打点でナ・リーグ２冠を獲得したフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が入った。「大谷が別世界のシーズンを送っていなければナ・リーグＭＶＰを簡単に獲得していただろう」とした。

４位はレイズのヤンディ・ディアス内野手（３４）で、以下は５位がアスレチックスのブレント・ルーカー外野手（３１）。６位はブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（３６）。７位はブルワーズのクリスティン・イエリチ外野手（３４）。８位はエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）。９位はカージナルスのイバン・ヘレラ捕手（２５）。１０位はタイガースのケリー・カーペンター外野手（２８）となっている。