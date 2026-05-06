京都府南丹市で、小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は6日、父親を殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。京都府南丹市の安達優季容疑者は、息子の結希くんの遺体を市内の山林など複数の場所に遺棄したとして、先月16日に逮捕されました。安達容疑者は逮捕前の任意の聞き取りに、車で結希くんを小学校まで送ったあと、南丹市内の別の場所に連れて行って殺害したという内容の供述を