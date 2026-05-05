Image: Sony AI AIに沈黙するエンタメ業界。エンタメ業界からAIへの反発の声があまり上がって来ていないのは、ちょっと意外だと思いませんか？ 業界全体として利益を産むことが最優先で、AIを使えばお金になる中身の薄いコンテンツを量産できると考えているからでしょうか。そんな中、Netflixの共同創業者で現会長のリード・ヘイスティングス氏は、「人間側」につくことを選んだようです。も