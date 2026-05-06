きのう（5日）夕方、群馬県邑楽町で自転車で走行中だった男子高校生が軽乗用車にはねられました。男子高校生は、意識不明の重体です。きのう午後6時10分ごろ、邑楽町藤川の路上で、「自転車と自動車の事故。自転車の子が転倒し呼びかけに応じない」と軽乗用車の運転手から119番通報がありました。警察によりますと、自転車の男子高校生（16）が信号のないT字路を横断中に軽乗用車にはねられたということです。男子高校生はヘルメッ