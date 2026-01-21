この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が運営する「ココヨワチャンネル」が、「【呆れられる】絶対にやってはいけない！人間関係が終わる7つの行動」と題した動画を公開。動画では、人間関係が終わる決定的な瞬間は「呆れられる」ことであると指摘し、そうした事態を招く具体的な行動について解説した。

Ryota氏はまず、人間関係が終わる行動の一つ目として「キレること」を挙げた。人は怒鳴られると萎縮するが、単に怒るのとは異なり、「キレる」という行為は感情に飲まれ理性が働いていない状態だと説明する。この状態に陥ると、普段なら言わない「言ってはならない一言」を発してしまい、関係に決定的な亀裂が入るという。

次に、Ryota氏は「欲に負けて信用を落とす」ことの危険性を説いた。人間社会は信用や信頼が基本であり、それが崩れると関係は成り立たない。例えば、友人の家でお金を盗んだり、パートナーがいるのに浮気をしたりといった行動は、一度でも行うと「もう信用できない」というレッテルを貼られ、関係の修復は極めて困難になると警告した。

さらに「嘘がばれる」ことも、信用を失う典型的な行動だと指摘。嘘をつかれた側は、その一度だけでなく「今までずっと騙されていた」と感じてしまうため、深い不信感につながる。また、他人の秘密を安易に話す行為も同様に信頼を損なうと付け加えた。

動画ではこのほか、「価値観の否定」も重要なポイントとして挙げられている。Ryota氏は、価値観はその人の生き方そのものであり、それを否定することは「その人自身を全否定することになる」と語る。自分の生き方と違うからという理由だけで他人の生き方を否定する行為は、人間関係の終わりを招く重大な過ちであると結論付けた。

本動画は、何気ない言動がいかに人間関係に深刻な影響を与えるかを浮き彫りにしている。相手への配慮を欠いた行動が積み重なることで、取り返しのつかない「呆れ」につながるというRyota氏の解説は、自身の普段の振る舞いを見直す良いきっかけとなるだろう。

