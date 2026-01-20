日本vs韓国 スタメン発表
[1.20 AFC U23アジア杯準決勝](ジッダ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 2 梅木怜
DF 5 市原吏音
DF 4 永野修都
DF 16 小泉佳絃
MF 6 小倉幸成
MF 10 佐藤龍之介
MF 17 嶋本悠大
FW 13 石橋瀬凪
FW 19 道脇豊
FW 18 久米遥太
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 3 土屋櫂大
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
DF 15 森壮一朗
DF 21 関富貫太
MF 8 大関友翔
MF 14 川合徳孟
MF 7 石渡ネルソン
FW 20 古谷柊介
FW 11 横山夢樹
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
監督
大岩剛
[韓国]
先発
GK 21 ホン・ソンミン
DF 5 イ・ヒョンヨン
DF 22 チャン・ソクファン
DF 23 シン・ミンハ
MF 3 ペ・ヒョンソ
MF 19 イ・ゴンヒ
MF 2 カン・ミンジュン
MF 8 キム・ドンジン
FW 7 カン・ソンジン
FW 15 ペク・ガオン
MF 17 キム・ヨンハク
控え
GK 1 ムン・ヒョンホ
GK 12 ファン・ジェユン
DF 4 チョ・ヒョンテ
DF 20 パク・ジュンソ
MF 6 イ・チャンウク
MF 13 キム・ドヒョン
MF 16 キム・ハンソ
FW 9 キム・テウォン
MF 11 チョン・ジフン
FW 14 チョン・スンベ
FW 18 チョン・ジェサン
監督
イ・ミンソン
