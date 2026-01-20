[1.20 AFC U23アジア杯準決勝](ジッダ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 23 荒木琉偉

DF 2 梅木怜

DF 5 市原吏音

DF 4 永野修都

DF 16 小泉佳絃

MF 6 小倉幸成

MF 10 佐藤龍之介

MF 17 嶋本悠大

FW 13 石橋瀬凪

FW 19 道脇豊

FW 18 久米遥太

控え

GK 1 小林将天

GK 12 濱崎知康

DF 3 土屋櫂大

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗

DF 15 森壮一朗

DF 21 関富貫太

MF 8 大関友翔

MF 14 川合徳孟

MF 7 石渡ネルソン

FW 20 古谷柊介

FW 11 横山夢樹

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄

監督

大岩剛

[韓国]

先発

GK 21 ホン・ソンミン

DF 5 イ・ヒョンヨン

DF 22 チャン・ソクファン

DF 23 シン・ミンハ

MF 3 ペ・ヒョンソ

MF 19 イ・ゴンヒ

MF 2 カン・ミンジュン

MF 8 キム・ドンジン

FW 7 カン・ソンジン

FW 15 ペク・ガオン

MF 17 キム・ヨンハク

控え

GK 1 ムン・ヒョンホ

GK 12 ファン・ジェユン

DF 4 チョ・ヒョンテ

DF 20 パク・ジュンソ

MF 6 イ・チャンウク

MF 13 キム・ドヒョン

MF 16 キム・ハンソ

FW 9 キム・テウォン

MF 11 チョン・ジフン

FW 14 チョン・スンベ

FW 18 チョン・ジェサン

監督

イ・ミンソン