この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「手で突っ張る」のはNGサイン？ずりばいができない赤ちゃんに共通する意外なクセ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「手で突っ張るのはNG？ずりばいが出来ない本当の理由」と題した動画を公開。赤ちゃんの重要な発達段階である「ずりばい」ができない原因と、その改善法について詳しく解説した。



まい先生はまず、ずりばいができない子どもの共通点として「手で突っ張ってしまう」ことを挙げる。寝返りができた後、赤ちゃんは前に進もうとするが、腕の力で体を支えようとしてしまい、結果的に腕が「ストッパー」となって前進を妨げているケースが多いという。この状態では、腹筋が未発達なためにお尻だけが持ち上がり、不自然な高ばいのような姿勢になってしまう。



この問題を解決するために、まい先生は家庭で簡単にできる方法を紹介。バスタオルなどを丸めて赤ちゃんの胸の下に置くことで、腕が床につかなくなり、ストッパーになるのを防げる。この状態で赤ちゃんの足元に親の手のひらを壁のように置くと、赤ちゃんはそれを蹴って前に進む感覚を覚える。これにより、「手ではなく足で進む」という正しい動きを学習できるのだ。



さらに、まい先生はずりばいにおける「足の親指」の重要性を強調する。親指でしっかり床を蹴る動きは、骨盤底筋や腸腰筋といった体幹を支える筋肉を鍛えるのに不可欠であるという。この時期に足の親指を使う感覚を養うことが、将来的な重心の安定や運動能力、さらには反り腰の予防や代謝にも影響を及ぼすと指摘した。



動画の解説から、赤ちゃんのずりばいは単なる移動手段ではなく、将来の姿勢や運動能力の基礎を築く重要なプロセスであることがわかる。もし赤ちゃんが手で突っ張って前に進めない場合は、足の力を引き出す手助けをしてあげることが、健やかな成長に繋がるかもしれない。