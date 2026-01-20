実業家のマイキー佐野氏が後継者の実像に迫る！『投資の神様が引退？2026年に起きる金融界の“静かなの政権交代”の正体について解説』
実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『投資の神様が引退？2026年に起きる金融界の“静かなの政権交代”の正体について解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。本動画で扱われるのは、単なる人物交代の話ではなく、金融界の意思決定構造がどのように変わるのかという点である。
冒頭で佐野氏は、Berkshire Hathawayが過去最高水準の現金を抱えている状況に触れる。この動きを巡っては、投資先不足という説明が一般的だが、佐野氏はそれを表層的な理解だと切り捨てる。背景にあるのは、ウォーレン・バフェット氏から後継者への移行を見据えた準備であり、その本格化が2026年だという見立てである。
議論の中心となるのが、後継者とされるグレッグ・アベル氏の経営スタイルだ。バフェット氏が直感と物語性で市場心理をつかみ、買収後は経営に干渉しない姿勢を貫いてきたのに対し、アベル氏は分析と数値に基づき、事業運営へ深く関与するタイプだと説明される。この違いは、単なる性格差ではなく、企業の資本配分や意思決定の速度に直結する。
佐野氏が特に重視するのが、Berkshire Hathaway Energyで示されたアベル氏の実績である。エネルギーとインフラ分野で積み重ねた経営経験は、再生可能エネルギーへの取り組みと結びつき、結果として巨大な事業基盤を築いた。この分野への強みは、電力需要が拡大するAI時代において、同社の競争力を左右する要素になり得るという視点が提示される。
一方で、佐野氏は楽観一辺倒ではない。バフェット氏という象徴がもたらしてきた信頼の重み、配当や自社株買いに対する方針転換の可能性、内部人事の力学など、移行期ならではの不確実性にも言及する。経営トップが変わるという事実以上に、経営哲学そのものが更新される点こそが「静かな政権交代」だという整理である。今回の動画は、金融市場の構造変化を俯瞰したい投資や経済に関心を持つ層にとって、2026年を考えるための視座を与える内容に違いない。
