¡Ú£Æ£±¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÌÔÈ¿È¯¡¢ÆÈ¼«£Ð£ÕÅêÆþ¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ÂåÉ½¤¬àÈéÆùá¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥È¡¦¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤È¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïµ¬ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÄó·È¤·¡¢¼«¼ÒÀ½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤Ï¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥¨¥ó¥¸¥óÉôÌç¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Á¶Ã¤¯¤Ù¤À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ÂåÉ½¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÉôÌç¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó»á¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤Ï£±Ëü£´£°£°£°²ó°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÃ£À®²ÄÇ½¤Ê²ÝÂê¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¥È¥È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¡¢Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬¥¦¥ï¥µ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡££·£°£°¿Í¤â¤Î¿Í°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Æ£±¤Ï¿·¤¿¤Êµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¼ÂÎÏ¤Ï¡Ö²£°ìÀþ¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤±¤óÀ©¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£Ãæ¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤Èà·èÊÌá¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£