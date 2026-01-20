ＪＲＡは１９日、０４年桜花賞＆０６年ヴィクトリアＭの覇者ダンスインザムードが、繋養先である北海道千歳市の社台ファームにて死んだと発表した。２５歳だった。

同馬は父がサンデーサイレンスで、姉が９５年オークス馬ダンスパートナー、兄が９６年菊花賞馬ダンスインザダークという超良血として注目を集め、０３年１２月に美浦・藤沢和雄厩舎からデビュー。無傷４連勝で桜花賞馬に輝くと、その後もＧ１戦線で勝ち負けを演じ、５歳シーズンにはヴィクトリアＭの初代覇者となった。０６年１２月の香港マイル１２着を最後に引退。母としては１１年フェアリーＳ勝ちのダンスファンタジアや１６年秋華賞３着馬カイザーバルなどを輩出した。１９年に繁殖を引退し、その後は悠々自適な余生を送っていた。

社台ファーム事務局は「１月１９日未明に、ダンスインザムードが永眠しました。ムードの戦績を振り返りますと、藤沢和雄師のクラシック初制覇、岡部幸雄騎手の長期休養明け初勝利、北村宏司騎手の初Ｇ１制覇など、不思議と『初』が多い競馬人生でした。２５歳という年齢はまだ少し早いなという印象ですが、生まれた時から同期の仲間と一線を画した、その凜としたオーラを崩さぬまま、天寿を全うしたと思います。ダンスインザムードから広がった血脈が、この先もずっと続いていくことを願ってやみません」とコメントした。