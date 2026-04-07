桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）昨年の最優秀２歳牝馬スターアニスが堂々の主役を務める。阪神ＪＦは初のマイル戦でも力強い末脚で完勝。今回は前走からの直行となるが、フレッシュな状態で動きも抜群。連勝で桜冠をつかみ、２歳女王の強さを改めて見せつける。星のような輝きを放った仁川のマイルで再び頂点を狙う。過去、桜花賞に直行した２歳女王は００年以降〈２・３・０・０〉で連対率１００％。阪神ＪＦを快勝したス