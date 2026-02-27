競馬界の年度末は2月。今週がその境い目で、定年を迎えた調教師が今週末をもって勇退され、新規の騎手、調教師が入れ替わりに来週からデビューします。今年は新規騎手が0人というのが残念ですが、その分は僕ら現役が頑張れということでしょう。今年勇退される調教師は、大変お世話になった方ばかり。特に関西の佐々木晶三先生は、キズナとのご縁をいただき、あの馬のダービーがなければボクはいまジョッキーでいられたのかどう