µþËÜÂç²æ¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¡¢°ì½ï¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍÌ¾ÇÐÍ¥É×ºÊ¤ÎÌ¾¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×
¡¡¡ÖSixTONES¡×¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÌ¾É×ºÊ¤È°ì½ï¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µþËÜÂç²æ¤ÎÉã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤Ç¡¢Êì¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ËÜÇîÈþ¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÍ¤â¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤Î¤ª¥±¥Ä¤òËÜµ¤¤Ç½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¤¢¤Î¿ÍÍè¤¿¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤È°ì½ï¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ªÀ¨¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£