Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥í¥ó¥°¥³ー¥È¡õ¥Öー¥Ä¥¤¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½ÐÈ¯¡£¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÑ³¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬1·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ë¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¾åÉÊ¤Ê¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ ②③¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡õË¹»Ò»È¤¤¤¬³è¤¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Ã±¿È¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½ÐÈ¯
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ATiiSSU¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Öー¥Ä¤Ë¥¤¥ó¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤ÇÍú¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥í¥´¤¬µ±¤¯¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃå¤±¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬°ú¤Î©¤Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ïー¥È¥Ýー¥º¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÑ³¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Ë¥Öー¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¡Ö¥Öー¥Ä¥¤¥ó¤·¤Æ¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¹¥¤¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£