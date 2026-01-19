なにわ男子・西畑大吾×福本莉子W主演映画『時給三〇〇円の死神』公開決定「時給300円!?」「え？死神!?」（西畑）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西畑大吾と福本莉子がW主演＆初共演する映画『時給三〇〇円の死神』が、2026年秋に全国公開となることが決定。超特報映像、ティザースチール（※メイン写真）、主演キャスト＆監督テキストのコメントが公開された。

■西畑大吾が演じるのは“死神のアルバイト”役

“死神のアルバイト”というかつてないユニークな設定ながら、「切なすぎる展開の連続に心を締め付けられる」「当たり前に生きる今が、どれほど幸せで尊いものか教えてくれる」と話題を呼んだ、藤まる（ふじまる）による感涙小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）が、ドラマ『美しい彼』シリーズ、『劇場版 美しい彼～eternal～』『ストロベリームーン 余命半年の恋』の酒井麻衣監督と『366日』の製作陣により実写映画化。

本作でW主演を務めるのは、本作が映画初共演となる、なにわ男子の西畑大吾と福本莉子。西畑が演じるのは、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司（さくら・しんじ）。そんな佐倉を、“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希（はなもり・ゆき）を福本が演じる。

映画化に際し、監督の酒井は「『死神のバイト』という言葉、とても気になる言葉ですよね。どんな世界が待っているのか、西畑さん福本さんが演じる2人は、何をみるのか、心待ちにしていてくださいませ。雪が降り積もった朝のような、澄んだ儚い空気感を常に感じながら、藤まる先生の小説を大切にキャストスタッフ一同、映画にしております」とコメント。

W主演の西畑は本作への出演に際し「お話をいただいた時にタイトルから興味をそそられました。『時給300円!?』『え？死神!?』と。その後、原作を読ませていただき、必ず訪れる『死』を題材にしながら、その儚さや美しさが繊細に、時に大胆に描かれており感銘を受けました」、福本は「誰もが避けて通れない『死』というテーマを、残酷さの中にも美しさをもって描かれている原作の世界観に強く惹き込まれ、素敵な作品に関われることを光栄に感じました」と、それぞれ思いを語っている。

■超特報映像とティザースチールが初公開！

今回、初解禁された超特報映像は、土砂降りの雨の中を傘もささず立ち尽くす西畑演じる佐倉真司に重なる「特別に、ろくでもない人生だ」という虚無感を滲ませるモノローグで幕を開ける。雨の交差点、変わる信号。「佐倉くん！」と横断歩道の向こうから側から駆け寄ってきた福本演じる佐倉の同級生・花森雪希は、ずぶ濡れの佐倉に傘をさしかけ「バイトしない？ 死神のバイト」と明るい声で不思議な勧誘をする。酒井麻衣監督が創り出す美しく幻想的な映像で描く、意味深な＜はじまり＞のワンシーンを切り出した特報映像が鮮烈な印象を残す。

超特報映像にあわせて、佐倉と花森のティザースチールも解禁。世の中を諦めたような表情の佐倉と小悪魔的に微笑む花森。西畑と福本が劇中で見せる新境地に、早くも期待が膨らむ。

■映画情報

『時給三〇〇円の死神』

2026年秋全国ロードショー

原作：藤まる「時給三○○円の死神」(双葉文庫)

W主演：西畑大吾 福本莉子

監督：酒井麻衣『劇場版 美しい彼～eternal～』『ストロベリームーン 余命半年の恋』

脚本：福田果歩『366日』

制作プロダクション：楽映舎『366日』

製作幹事・配給：ギャガ／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(c)2025映画「時給三○○円の死神」製作委員会

