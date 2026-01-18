イラスト：ハザマチヒロ

写真拡大

「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

数字ではわからない実態を見抜けるか？

　あなたは、

　論理的な思考

　ができる人でしょうか？

　それを測る、いい問題があります。

　正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

　知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

　そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

　大人でも間違えてしまいます。

　あなたはわかるでしょうか？

「ブラックボックス」

箱の中に、黒か白のボールが4つ入っている。
この箱から2個のボールを取り出し、色を確認して、また箱に戻す。
そして、箱をよく振って中をかきまぜる。
これを100回繰り返したところ、取り出したボールが両方とも黒ということが50回あった。

箱の中にあるボールの色を当てるには、あなたはどう答えるべきだろう？

イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（113ページ）より

　100回中、ちょうど50回が両方とも黒。

　なるほどね、ボールの組み合わせは黒が2つと白が2つだ！ それしか考えられない！

　……いや、簡単すぎでは？

　もしかしたら、答えは違う……？

　次のページで、考え方と正解を紹介します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）