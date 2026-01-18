頭の悪い人は間違える。「数字に強い人」だけが正解できる“たった1つの問い”とは？
「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
数字ではわからない実態を見抜けるか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、
大人でも間違えてしまいます。
あなたはわかるでしょうか？
箱の中に、黒か白のボールが4つ入っている。
この箱から2個のボールを取り出し、色を確認して、また箱に戻す。
そして、箱をよく振って中をかきまぜる。
これを100回繰り返したところ、取り出したボールが両方とも黒ということが50回あった。
箱の中にあるボールの色を当てるには、あなたはどう答えるべきだろう？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（113ページ）より
100回中、ちょうど50回が両方とも黒。
なるほどね、ボールの組み合わせは黒が2つと白が2つだ！ それしか考えられない！
……いや、簡単すぎでは？
もしかしたら、答えは違う……？
次のページで、考え方と正解を紹介します。