「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

数字ではわからない実態を見抜けるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

大人でも間違えてしまいます。

あなたはわかるでしょうか？

「ブラックボックス」 箱の中に、黒か白のボールが4つ入っている。

この箱から2個のボールを取り出し、色を確認して、また箱に戻す。

そして、箱をよく振って中をかきまぜる。

これを100回繰り返したところ、取り出したボールが両方とも黒ということが50回あった。 箱の中にあるボールの色を当てるには、あなたはどう答えるべきだろう？ イラスト：ハザマチヒロ

100回中、ちょうど50回が両方とも黒。

なるほどね、ボールの組み合わせは黒が2つと白が2つだ！ それしか考えられない！

……いや、簡単すぎでは？

もしかしたら、答えは違う……？

次のページで、考え方と正解を紹介します。

