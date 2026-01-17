¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÄÉ¤¦¥Þ¥óC¤ÏÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡ª¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â&¥É¥ë¥°ÃÆ¤Ç¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤Î¥Þ¥óU¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹
17Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤ÎÃíÌÜ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç°ú¤Ê¬¤±Ãæ¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡£Á°²óÂÐÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥·¥Æ¥£¤¬3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥·¥Æ¥£¤Ï¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÄÉ¤¦¾å¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¡£
21Ê¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£±¦¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î¥É¥ë¥°¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤ÎÉý¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºÆ¤Ó·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£
32Ê¬¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¼õ¤±¡¢¥¢¥Þ¥É¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥¢¥Þ¥É¤Ï¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò¸ò¤ï¤·¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥Þ¥É¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Ìµ¸ú¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ù¤º¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥·¥Æ¥£¤Ï36Ê¬¤ËºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤ÎCK¤ò¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¢¥±¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥¢¥ì¥¤¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬·è»à¤Î¥¯¥ê¥¢¡£
40Ê¬¥ê¥µ¥ó¥É¥í¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¸¸¤Ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï2ÅÙ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤âÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º0-0¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¡£
ÎôÀª¤À¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥Á¥§¥ë¥¡¢¥¢¥ì¥¤¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤òÅêÆþ¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£
56Ê¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë·èÄêµ¡¡£¥É¥ë¥°¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥Þ¥É¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿¥«¥¼¥ß¥í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö2Ï¢È¯¤ò¸«¤»¤¿¡£
64Ê¬»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬»ý¤Á±¿¤Ö¤ÈºÇ¸å¤Ï¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
Àè¼ê¤ò¤È¤é¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¥Á¥§¥ë¥¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶·â¤Î·Á¤òºî¤í¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¥æ¥Ê¥Æ¥Ã¥É¤Î½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤òÁ°¤Ë¶ìÀï¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï70Ê¬¤ËÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤ËÂå¤¨¤Æ¥¯¡¼¥Ë¥ã¤òÆþ¤ì¤ë¡£
75Ê¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥É¥ë¥°¤¬µÍ¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂç¤¤Ê2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
79Ê¬¥·¥Æ¥£¤Ï3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡¢¥à¥«¥µ¡¢¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤òÅêÆþ¡£°ìÊý¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥«¥¼¥ß¥í¤ËÂå¤¨¤Æ¥¦¥¬¥ë¥Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
90+1Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¡£
ÀººÌ¤ò·ç¤¯¥·¥Æ¥£¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÄÉ¤¦¾å¤ÇÄË¤¤ÇÔÀï¤Ë¡£°ìÊý¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Î½é¿Ø¤ò¸«»öÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É 2-0 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÆÀÅÀ¼Ô
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡Ê65Ê¬¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¡Ê76Ê¬¡Ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÆÀÅÀ¼Ô
