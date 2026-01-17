中村倫也が明かした“妻・水卜麻美アナ”の素顔　「結婚してから旅行に」多忙な夫婦のエピソードに安堵の声も

1月15日放送『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』（TBS系）に俳優の中村倫也がゲスト出演。そこでの発言が話題となっている。

「俳優の中村さんが、主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）の番組宣伝も兼ねて同番組に共演者の池田エライザさんと一緒に出演。

番組は車内にいる渡辺さんが『4カ月、5カ月ぶりぐらいに帰ってきました。本日は冬バージョンの0泊バカンスが始まりま〜す嬉しい〜』と楽しそうに話す場面からスタート。普段はアメリカで生活している渡辺さんのリラックスした旅番組となりました。

初顔合わせとなる中村さんに興味津々の渡辺さんは、『旅行とか普段行かれます？』とプライベートについて質問。中村さんは『僕わりと家が好きなんですけど、妻がいろいろ行きたい人なので。2人でどこかにみたいなのは結婚してから行くようになりましたね』と告白していました。さらに、『土地の歴史とか好きなんですよ。旅しながらそういう話を僕がして、向こうは向こうでそれを聞きながら、一緒に楽しんで』と夫婦仲について説明していました。これには渡辺さんも『かわいい〜！そういうのやりたい！』と盛り上がっていましたね」（スポーツ紙記者）

話題に挙がった中村の妻とは、日本テレビアナウンサーの水卜麻美だ。2023年に結婚した二人だが、なかなか触れられることのないプライベートな夫婦の様子には、視聴者からも《仲良しで嬉しい》《水トちゃんはアナだから聞き上手なんだろな〜》《水卜ちゃんと一緒に旅行に行くって話しててニマニマしちゃった》と、話題騒然となった。

「結婚発表直後には、水トアナがMCを務める情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）に、中村さんが飛び入り参加し、“夫婦共演”が実現しました。両者ともに好感度が高く、それまでに交際報道などもなかったため、結婚発表当時は世間を驚かせましたね。

『ZIP!』に出演した際、水トアナの好きなところを聞かれた中村さんは『この、絶妙に短い腕』と答え、水トアナが『なんだよそれ！もっといいこと言いなさいよ！』と切り返し、笑いに変えていました。

ただそれ以降は、お互いの仕事への影響などを考慮してこれまで家庭の話題は控えてきた印象があります。それだけに今回中村さんが明かしたエピソードは、貴重なものになりました」（芸能記者）

一方、この話題に水卜アナへの安堵の声も、SNSには見受けられる。背景には、彼女の多忙な日々があるようだ。

「水トアナは、結婚後も平日早朝の情報番組『ZIP！』のMCを務めています。そのうえ特番の司会を担当することも多く、局を代表する売れっ子。その結果、過去には体調不良を理由に番組を休んだこともあります。

そんな水トアナを心配して視聴者からは『働きすぎなのでは？』という声があがることもしばしば。一方の中村さんも、ドラマや舞台など幅広く活躍しています。生活サイクルが違う2人ですが、料理本を出版するほどの腕前を持つ中村さんは、時間の許す限り、早朝から働く水トさんの体調を配慮した食事を作るなどにしているそうです。

中村さん本人の口から一緒に旅行に行ってることが明かされたことで、夫婦生活が良好と感じた視聴者も多かったのでしょう」（同前）

二人の旅行姿も是非みせてもらいたいものだ。