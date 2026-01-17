“パジェロ顔”！

2026年1月9日から開幕した東京オートサロン2026にて、エアロパーツメーカー「DAMD」は三菱「デリカミニ」のカスタムカーをお披露目しました。

DAMD（ダムド）は1982年に創業されたエアロパーツメーカーで、かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系スタイル」のボディキットを手がけるメーカーとして名を馳せました。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱「”ミニ”パジェロ」!?です！ 画像で見る（38枚）

また、スポーツ系車種のエアロパーツも開発、同社のボディキットを採用した三菱 ランサーエボリューション VIIIは2003年公開の映画「ワイルドスピードX2」における主人公級の登場車種として今でも多くの人に愛されています。

2020年ごろからはスズキ ハスラーやジムニー向けにクラシカルな見た目のボディキットを投入し、これまでとは異なる印象のラインナップを展開し始めました。単なる懐古主義に終わらず、往年の名車の見た目を再現したボディキットは海外からも「日本ならでは」と注目され、今に至ります。

DAMDは東京オートサロン2026にて「アメリカンガレージ」をテーマにした暖かみのあるブースを展開、そこで4台のカスタムカーをお披露目しました。その中でもデリカミニ用の新作ボディキット「DALI（ダリ）」が注目を浴びています。

DALIはデリカミニを製造・販売する三菱自動車とのコラボレーションで誕生したと、株式会社ダムド 営業企画・マーケティング担当の永吉剛大氏は言います。全体的な印象は過去の三菱車から着想を得ており、丸目2灯のフロントマスクやそれを囲う長方形のグリルは初代パジェロのような雰囲気も感じられます。

デリカミニがすでに持っている可愛らしくラギッドなイメージに、クラシカルな印象が加わったことで、他の軽ハイトワゴンには無い唯一無二の存在感を発揮しています。同じ場所で展示しているホンダ「フリード CROSSTAR」向けのボディキット「ISOLATOR」と同様に、そのメーカーのヘリテージを想起させるボディキットです。

ライト周りだけでなく、フロントグリルやバンパー下部も新規に設計していますが、各種レーダー・センサー類は純正バンパーと同じ位置のままにしているため、搭載している運転支援機能を阻害することなくカスタムが楽しめます。

東京オートサロン2026で展示された個体はデリカミニに設定される有料色「サンドベージュパール」をまとっており、マットブラックのグリルとの調和が感じられます。サイドにはオリジナルのデカールを装備することで、クラシカルな雰囲気を演出しています。ルーフにはDAMDオリジナルのルーフラック「trip basket」を設けていますが、ウッド風に仕上げているのではなく、本物の木の温もりを感じられる天然ウッドを使用しています。

DALIはオリジナルのフロントバンパーとフロントグリルで構成されるボディキットです。デリカミニ純正のブラック調フェンダーと協調するように設計されており、実際に装着された状態も違和感なく仕上がっています。

DAMDでは基本的に新車にそれぞれのパーツを装着してコンプリートカーとして販売していますが、すでに対象車種に乗っている既存オーナー向けのパーツ販売・取り付けも行なっています。また、ボディキットは全モデルともに構造変更を不要としている設計なため、カスタムに不慣れなユーザーでも気軽にカスタムを楽しむことが可能です。

デリカミニ用のDALIキットは2026年春の発売を予定しています。