¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿··¿¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É¹âµé¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡ÈÀº×û¡É¥Þ¥¹¥¯¤ÇÄ¶¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á´Ä¹4mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡ª ³¹¾è¤ê¤Ç¤á¤Á¤ã¡Ö¥é¥¯¥é¥¯¡×¤Ê¿·µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¥Þ¥¤¥Á¥§¥óÈÇ¡Ö¿··¿¥¢¥¯¥¢¡×¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¡©
½éÂå¤È¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê¥È¥è¥¿¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¾å¤Ï°ìÉô²þÎÉ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë2ÂåÌÜ¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2011Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¿È¶á¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢°ìÌö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¸å¤Î2021Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆ±Ìç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥ê¥¹¡Êµì¥ô¥£¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤Î¹âµéÏ©Àþ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¤Ä¤Î¥È¥è¥¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸åÀÊ¤Îµï½»À¤Ê¤É¤ò¡È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥ä¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¯¥¢¤Ï¥ª¥È¥Ê¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾å¼Á´¶¤ä²÷Å¬À¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢¥ä¥ê¥¹¤¬165Ëü7700±ß¡ÊX¡¦1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ë¡Á277Ëü7550±ß¡ÊZ¡¦1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö E-Four¡Ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥¯¥¢¤ÏÁ´¼Ö¤¬1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢248Ëü6000±ß¡ÊX¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖZ¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï282Ëü4800±ß¡Ê2WD¡Ë¡¿302Ëü2800±ß¡ÊE-Four¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Êº¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¼«ÈÎÏ¢¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡ËÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê2025Ç¯4·î¡Á11·î¡Ë¤Î1¤«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¼Ö¼ïÊÌ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥ä¥ê¥¹¤Î1Ëü3368Âæ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¯¥¢¤Ï5120Âæ¤È3ÇÜ¶á¤¤º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¥ä¥ê¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤ä4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤ÎÂæ¿ô¤â¹ç»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÈ¾¿ô¶á¤¯¤ò¥ä¥ê¥¹¤È¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÂæ¿ôº¹¤Ï¥°¥ó¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²Á³Ê¤¬¿È¶á¤Ê¾å¤Ë¡¢6Â®MT¤Þ¤ÇÂ·¤¨¤¿¥ä¥ê¥¹¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¯¥¢¤â½½Ê¬¤Ë·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¿··¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿!?
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸å¤Î¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ì¿·¤·¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡È¥×¥ê¥¦¥¹É÷¡É¤ÎÀº×û¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4080mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1485mm¡ÊFF¡Ë¤Ç¡¢Á´Ä¹¤¬30mm¤Û¤É±ä¿¤µ¤ì¤¿°Ê³°¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Bi-BeamLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡ÜLED¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×¡Ü¥Ç¥¤¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎLED¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥é¥ó¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖZ¡×¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥ó¥×¡¦LED¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥é¥ó¥×¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ìÊâÀè¤ò¤¤¤¯Àè¿ÊÀ¤ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥¢¥ß¥é¡¼Á´³«»þ¤Î¼ÖÉý¤ò30mm½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÙ¤ä¤«¤Ê²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äHDMIÆþÎÏÃ¼»Ò¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥Ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½¾Íè¤ÎÂÆ§¤ß¼°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿²þÎÉ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡È±Æ¤Î¼çÌò¡É¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏÆ»¤Ê²þÁ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¡ÖON¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤òOFF¤·¤Æ¤â¡¢¼¡²óµ¯Æ°»þ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥ÉON¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤ÎºÎÍÑ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥´¡¼¤¬Â¿¤¤³¹¾è¤ê¤ä½ÂÂÚ»þ¤ÎÉé²Ù¤âÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î²÷Å¬ÅÙ¤¬Áý¤¹¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡§¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¡ÊÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½¡Ë¤Ë¡¢4ÃÊ³¬¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥ÀßÄê¤ä¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤ÎÊä½õµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â³È½¼¤µ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ²óÈòµ¡Ç½¤ä¥Ð¥¤¥¯¤òÂÐ¾ÝÊª¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¡¢¼ÖÀþÆâÁö¹Ô»þ¤Î¾ï»þÁàÂÉ»Ù±çµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡ÊPDA¡Ë¡×¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ÎÅ¾²ó¶Ø»ß¤ä¿®¹æµ¡¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Ää»ßÄ¾¸å¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÍÉ¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄê°Ý»ýµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¾å¼Á´¶¤ä²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿ÈÆâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Î¾å¼Á´¶¡¢¸åÀÊ¤Îµï½»À¤ä¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤ÎÀÑºÜÀ¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Ê¤É¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÍ¥°ÌÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾è¤êÌ£¤Ï¹¥¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥ê¥¹¤Ï¥¥Ó¥¥Ó¤È½ÓÉÒ¤ÊÁö¤ê¡¢°ìÊý¤Î¥¢¥¯¥¢¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÌ£¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨¤¬¹â¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤È¼ÂÍÑÇ³Èñ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥Ý¡¼¥é·¿¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤ä¡¢¡È²÷Å¬¥Ú¥À¥ë¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖPOWER¡Ü¥â¡¼¥É¡×¤â¡¢¥¢¥¯¥¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤â¾å¼Á´¶¤¬Íß¤·¤¤¡£Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¥è¥¿¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£