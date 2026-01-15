冬の味覚の王様「白子祭り」が下関春帆楼で開催！本場下関の旬の味を大阪と東京で堪能

[caption id="attachment_1513594" align="aligncenter" width="600"] 単品メニュー「白子塩焼き」のイメージ[/caption]

本場下関では昔から「ふぐ」のことを、ふく(福)として縁起をかつぐため「ふく」と呼ぶ。下関春帆楼阿倍野店および東京店では、冬の味覚の王様と称される「ふくの白子」を満喫できる「白子祭り」を開催する。

毎年好評のイベントで、今年も旬の時期である1月〜3月の期間限定開催。ふくの白子は、オス一匹から一対しか取れない貴重な精巣部分で、旬の時期に最も大きく成長して栄養分をたっぷり含む、特別な味覚です。絹のような舌ざわりと、濃厚でクリーミーな味わいが特徴の白子を、焼く、煮る、揚げるなどさまざまな調理法で提供する。

白子から薄造りまで楽しめるコースメニュー

阿倍野店では、白子づくしの料理をふんだんに盛り込んだ「白子会席」を用意。奥深い味わいを楽しめる、白子好きの定番人気メニューだ。

「阿倍野店 ＜期間限定＞白子会席」は14,300円(税込)。内容は、食前酒、先付、前菜七種、白子豆腐、とらふく薄造り、とらふく白子焼き、とらふく白子ちり鍋、ふく雑炊・香の物、水菓子。

ほかにも、白子付きの定番ふくコースも2種類用意されている。

「阿倍野店 ふくコース環(たまき)」は19,800円(税込)。食前酒、先付、前菜五種、とらふく薄造り、とらふく白子のみぞれ餡かけ、ふく唐揚げ、白子付きとらふくちり鍋、とらふく雑炊・香の物、水菓子となる。

「阿倍野店 ふくコース帝(みかど)」は24,200円(税込)。内容は、食前酒、先付、前菜七種、とらふく薄造り、とらふく白子焼き、ふく唐揚げ、白子付きとらふくちり鍋、とらふく雑炊・香の物、水菓子。

一方、東京店はふくコースのメニューが2種類用意されている。

「東京店 ふくコース八嶋(やしま)」は24,200円(税・サービス料込)。内容は、先付、前菜盛合わせ、とらふく薄造り、とらふく白子料理、とらふく唐揚、とらふくちり鍋、とらふく雑炊・香の物、水菓子。

「東京店 ふくコース環(たまき)」は29,040円(税・サービス料込)。先付、前菜盛合わせ、とらふく薄造り、とらふく白子料理、焼とらふく、とらふく唐揚、とらふくちり鍋、とらふく雑炊・香の物、水菓子となる。

白子をより深く味わえる単品メニュー

白子祭りではコース料理のほかに、単品メニューも用意されている。白子会席やコース以外のメニューと合わせて注文できるので、気軽に白子料理を楽しむことも可能だ。

とらふく白子寿司 阿倍野店限定1,650円(税込)

とらふく白子酒蒸し 阿倍野店4,400円(税込)、東京店5,445円(税・サービス料込)

「白子寿司」や「白子の酒蒸し」は、だいだいぽん酢と紅葉おろしが添えられており、さっぱりと味わえる。

とらふく白子天婦羅 阿倍野店限定4,400円(税込)

「白子の天ぷら」は、サクサクの衣で揚げたとろっとした白子が絶品。

とらふく白子醤油焼 阿倍野店限定4,400円(税込)

とらふく白子塩焼 阿倍野店4,400円(税込)、東京店5,445円(税・サービス料込)

白子本来の風味を活かした「白子焼」は醤油や塩でシンプルに味付けして提供。

鍋用とらふく白子 東京店限定5,445円(税・サービス料込)

「鍋用白子」を通常のふくちり鍋に追加すると、クリーミーで濃厚な変化を楽しめる。

とらふく白子酒 阿倍野店限定2,530円(税込)

「白子酒」は白子のクリーミーな味わいが癖になる。

白子祭りは3月まで開催

白子祭りの開催期間は1月13日(火)〜3月31日(火)。

阿倍野店では、WEBと電話で予約可能。期間中の定休日はなし(あべのハルカス近鉄本店タワー館に準ずる)で、営業時間は11:00〜22:00（ラストオーダーは20:00）。

東京店もWEBと電話で予約可能だが、2日前までの予約制。営業時間は平日の昼食が11:30〜14:15(ラストオーダー13:45)、夕食が17:30〜22:00(ラストオーダー21:00)。土曜は昼食が11:30〜14:30(ラストオーダー14:00)で、夕食が17:00〜22:00(ラストオーダー21:00)だ。期間中の定休日は日曜・祝日となる。また、東京店はすべてのメニューに10%のサービス料がかかる。

旬の味覚を存分に味わおう。

■「白子祭り」開催概要

開催期間：1月13日(火)〜3月31日(火)

開催店舗：下関春帆楼阿倍野店(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店タワー館14階)、下関春帆楼東京店(東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル)

予約ページ：

阿倍野店https://res-reserve.com/ja/restaurants/shunpanroabenoten

東京店https://res-reserve.com/ja/restaurants/shunpanrotokyoten

(山崎正和)