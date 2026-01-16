¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×6Ç¯Á°¤ÎÏÑ´ßÀþ¥Ý¥ë¥·¥§Ë½Áö»àË´»ö¸Î¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ËÄ¨Ìò15Ç¯µá·º¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥
6Ç¯Á°¡¢¼óÅÔ¹âÏÑ´ßÀþ¤ò¹âµé¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç»þÂ®268¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢É×ÉØ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÃË¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÉ§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯8·î¡¢Àîºê»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÏÑ´ßÀþ¤Ç¡¢¹âµé¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤·»þÂ®¤ª¤è¤½200¥¥í¤«¤é268¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æâ»³¿Î¤µ¤ó¡ÊÅö»þ70¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë¤¬¾è¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉÆÍ¤·¤Æ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þ°Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë´í¸±¤Ê¤É°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤»¤º¼«¸Ê¤ÎÍßµá¡¦¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÆ»Ï©¤¬¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£É§ÅÄÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÈï¹ð¤¬¾ï¼±Åª¤ËÌµËÅ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢Ã±¤ËÌµËÅ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É§ÅÄÈï¹ð¤ÏºÛÈ½¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¼«À©¿´¤Èµ¬ÈÏ°Õ¼±¤Î¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È½þ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤··ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ïº£·î27Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
