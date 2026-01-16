¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ê37¡Ë¡¢1¿ÍÎ¹¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª²½¤±¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¢¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¤ª¤Ê¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¥«¥ó¥Ê¡¢Ê¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¡õ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡2021Ç¯7·î¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×¤ÎÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¿¹¡£
¡¡¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢1¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡Ä¸ÀÍÕ¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¤ì¡Á¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?ºÇ¸å¤Î¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë