¥¹¥·¥í¡¼¡õ¡Ö¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¥³¥é¥ÜºÆ¤Ó³«ºÅ¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸º¤Æñ¡Ö¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡¡Á´6¼ï¤òÈ¯Çä
¡¡¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬¡¢²ÚÎï¤ÊÊñÃú»«¡Ê¤µ¤Ð¡Ë¤¤Çµû¤ò»«¤¯»Ñ¤¬¿Íµ¤¤Îµû»«¤·ÏYouTuber¡Ö¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò1·î21Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ¤Ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥·¥í¡¼¤È¡¢¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï2025Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¡£Æ±Æü¤«¤éÂè1ÃÆ¡¢2·î9Æü¤«¤éÂè2ÃÆ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´6¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥»¥¦¡õ¤Ä¤Ö³¤ª¤í¤·¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÅö¤¿¤ë¹ë²Ú¤ÊÊñÃú¡õ¥°¥é¥¹¤â¡ª¡¡¥ä¥Ð¤¤¡ª
¡¡¡Ö¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤³¤µ¤ó¤¬ÄÁ¤·¤¤µû¤Ê¤É¤ò²ÚÎï¤Ë»«¤¯»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¤ÎÆ°²èÆâ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¡É¤ò¥¹¥·¥í¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ª¥¥à¥Á¥Þ¥è¡×¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥»¥¦¡×¤Ê¤ÉÁ´5¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¼Â¸½¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¯¥é¤Î¿©´¶¤Èº«ÉÛ¡¢¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÎÄ´ÏÂ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼ÑÀÚ¤ê¾ßÌý¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡ËÄÒ¤±¤Ó¤óÄ¹¥ª¥¯¥é¤Î¤»¡×¡Ê120±ß¡Á¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢Á°²ó¤Î¡Ö¤«¤Ä¤ª¥¥à¥Á¥Þ¥è¡×¤ò¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¼ÑÀÚ¤ê¾ßÌýÄÒ¤±¤Ó¤óÄ¹¥¥à¥Á¥Þ¥è¤Î¤»¡×¡Ê120±ß¡Á¡Ë¡¢¡Ö¡º¤µ¤Ð¡×¤Ë¥À¥¤¥³¥ó¤ª¤í¤·¡¢ÂçÍÕ¡¢ÇßÆù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡ÖÅ·Á³¡º¤µ¤ÐÇß¤ª¤í¤·¤Î¤»¡×¡Ê180±ß¡Á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¼ÑÀÚ¤ê¾ßÌýÄÒ¤±¤Î¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤Ë¡¢¤À¤·Æþ¤ê¤È¤í¤í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼ÑÀÚ¤ê¾ßÌýÄÒ¤±¤Ó¤óÄ¹¤È¤í¤í¤Î¤»¡×¡Ê120±ß¡Á¡Ë¡¢¤«¤Ë¤ß¤½¤ËÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ü¥¤¥ëËÜ¤º¤ï¤¤³ª¡Ê¥¬¥Ë¡Ë¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥ëËÜ¤º¤ï¤¤³ª Í®»Ò¸ÕÜ¥¤«¤Ë¤ß¤½¡×¡Ê360±ß¡Á¡Ë¡¢µû¤¬³¤¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡Á¤æ¤ºÌ£»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¡Ê400±ß¡Á¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¡Ø¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÍ¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥¯¥é¤ä¤È¤í¤í¡¢º«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢Ì£¤â¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼÷»Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤¿½¸ÂçÀ®¤Î¥³¥é¥Ü¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ª¼÷»Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤µ¤ó¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£