¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥Ð¡¼½é¤Î¡È¹ÈÃã¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÉÈ¯Çä¡¢2¼ï¤ÎÃãÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¡Ù

¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥Ð¡¼½é¤Î¡È¹ÈÃã¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡É¾¦ÉÊ¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¡Ù¤ò1·î20Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥Ð¡¼¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¡Ù
¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤ËÇ»¸ü¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥Ð¡¼¡£¹ÈÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ë¥¯¤È¹ÈÃã¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¶¯¤¤¹ÈÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò²Ã¤¨¤¿¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
¡Ú¼ïÎàÊÌ¡Û¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
¡ÚÀ®Ê¬¡ÛÌµ»éÆý¸Ç·ÁÊ¬8.0%¡¢Æý»éËÃÊ¬12.5%¡¢Íñ»éËÃÊ¬0.7%
¡Ú¸¶ºàÎÁÌ¾¡Û¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°(¹ñÆâÀ½Â¤)¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Ã¦»éÇ»½ÌÆý¡¢º½Åü¡¢¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¢Íñ²«¡¢¹ÈÃã/°ÂÄêºÞ(¥Ú¥¯¥Á¥ó)¡¢¿¢Êª¥ì¥·¥Á¥ó¡¢¹áÎÁ¡¢(°ìÉô¤ËÆýÀ®Ê¬Ž¥ÍñŽ¥¾®ÇþŽ¥ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à)
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û80ml
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ351±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü
¡ÚÈÎÇäÀè¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Û¤«¡Ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
¡Ú2¼ï¤ÎÃãÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥óÃãÍÕ¤È¥¢¥Ã¥µ¥àÃãÍÕ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¹ÈÃã¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¹ÈÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ã¥µ¥àÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¡Û
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥½¡¼¥¹¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ï¡ÖÀèÃ¼ÎÞ·¿½¼Å¶¡×¤òºÎÍÑ¡£ÀèÃ¼¤Ë¥½¡¼¥¹¤À¤Þ¤ê¤òºî¤ê¡¢¶¯¤¤¹ÈÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ì¸ýÌÜ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¥½¡¼¥¹¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥À¡¼¥¸¥ê¥óÃãÍÕ¤ò»È¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤òÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
