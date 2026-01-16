¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤Ï¸å²ó¤·¡ÄÌÀ¼£¤Î¾ÝÄ§¡Ö»ÍÌ±Ê¿Åù¡×¼ÂºÝ¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤ÎºÆÊÔ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÌÀ¼£¤Î¾ÝÄ§¡Ö»ÍÌ±Ê¿Åù¡×
ÌÀ¼£»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»ÍÌ±Ê¿Åù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿ÈÊ¬¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¾Ã¤¨¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤¬Íè¤¿¡Ä¡Ä¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎÀµ¼°¤ÊÀ©ÅÙÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤ó¤À¿ÈÊ¬¤ÎºÆÊÔ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÄÌ¾Î¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤ÇÄÉ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
1869Ç¯¤ËÈÇÀÒÊô´Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø²È¤ÈÂçÌ¾¤Ï²ÚÂ²¡¢¾åµé¤ÎÈÍ»Î¤Ï»ÎÂ²¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢²¼µéÉð»Î¤¬Â´Â²¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Íâ1870Ç¯¤Ë¤ÏÇÀÌ±¤ÈÄ®¿Í¤¬Ê¿Ì±¤È¤µ¤ì¡¢ÉÄ»ú¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1871Ç¯¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¤ò¤³¤¨¤¿·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ãÒÂ¿¡¦Èó¿Í¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿ÈÊ¬²òÊüÎá¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1872Ç¯¤Ë¤ÏÂ´Â²¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤¬Ê¿Ì±¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤ÎºÆÊÔ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤À¤±¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¿ÈÊ¬º¹¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1873Ç¯¤ÎÄ§Ê¼Îá¡¢1876Ç¯¤ÎÇÑÅáÎá¡¢¤½¤·¤ÆÃáÏ½½èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÎÂ²¤ÎÆÃ¸¢¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á»ÎÂ²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿¦¶È¾å¤ÎÍø¸¢¤ò¼º¤¤¡¢À¸³è¤Ëº¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿¦¤ä·ëº§¤Ç¤Îº¹ÊÌ¤â»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç²ÚÂ²¤Ï¹Ä¼¼¤ÎÈÍÖ¢¤È¤µ¤ì¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤ÎÌÌ¤ÇÆÃ¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¿Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤»°¤Ä¤Î¿ÈÊ¬¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÆÊÔ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ï¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1871Ç¯¤Ë¸ÍÀÒË¡¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¿Ñ¿½¸ÍÀÒ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤â½¡Ìç¿ÍÊÌ²þÄ¢¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»û¤¬¿Í¡¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶áÂå¹ñ²È¤Î¿Í¸ýÇÄ°®¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Ñ¿½¸ÍÀÒ¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¹ÄÂ²¡¦²ÚÂ²¡¦»ÎÂ²¡¦Â´Â²¡¦Ê¿Ì±¤Î¿Í¸ý¤¬½é¤á¤ÆÌÀ³Î¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ»Ë´Ø·¸¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¿·Ê¿Ì±¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ñ¿½¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¯¾Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Åù¤è¤ê¤â¹ñ²È·úÀß
¿Ñ¿½¸ÍÀÒ¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ÄÂ²¤Ï3¿Í¡¢²ÚÂ²¤Ï2821¿Í¡¢»ÎÂ²¤Ï154Ëü8568¿Í¡¢Â´Â²¤Ï3Ëü3881¿Í¡¢Ê¿Ì±¤Ï3110Ëü6614¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¿Ì±¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¤¬¤É¤ÎÁØ¤ò´ð½à¤ËÀ©ÅÙ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö»ÍÌ±Ê¿Åù¡×¤¬Æ±¤¸¸¢Íø¤ÈµÁÌ³¤ò»ý¤Ä¹ñÌ±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄ§Ê¼Îá¡¦ÃÏÁÅ²þ¡¦³ØÀ©¤Ê¤É¡¢¹ñ²È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¿ÈÊ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ²È¤¬Åý¼£¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿ÈÊ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶áÂåÅª¤ÊÊ¿Åù¤ÎÍýÇ°¤¬Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Î´Ø¿´¤Ï¹ñ²È·úÀß¤Ë¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤Ï¸å²ó¤·¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÀ¯¼£²È¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ËÆ£ÇîÊ¸¤ÎÁü
¡Ö»ÍÌ±Ê¿Åù¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¶áÂå¹ñ²È¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÅª¤ÊºÆÊÔ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì±½°¤¬¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤Î»þÂå¤ò¤Þ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
